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Himmet sistemini yöneten isim İsmet Aksoy

Terör örgütü FETÖ'nün bir süre sözde Erzurum ve Ankara bölge imamlığını yapan ve himmet sistemini yöneten İsmet Aksoy, daha sonra Türkiye mali sorumlusu oldu- Aksoy'un, Erzurum ve Ankara bölge imamlığından sonra bu göreve getirilmesinin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığını göstermekle beraber, örgütün en derin adamı Mustafa Özcan'a da sadakatinin delili olduğu belirtildi
 24 Kasım 2020 12:57
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- Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de, güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyeleri"ne çevirdi.

FETÖ'nün "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden biri olan İsmet Aksoy, FETÖ'ye bağlı kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin mütevelli heyetinde görev yaptı.

Örgütün Türkiye mütevelli heyeti içerisindeki finansal sorumlulardan olduğu tespit edilen Aksoy, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında örgütün sorumlu denetçisi olarak görev aldı.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre, FETÖ'nün emniyet imamı firari Osman Hilmi Özdil'i yönettiği de belirtilen Aksoy, ilk olarak 1987-1989 yıllarında Akyazı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfında çalıştı.

Ardından örgüte bağlı çeşitli eğitim ve yayın kuruluşlarında görev alan Aksoy, 2000'de FETÖ'nün sözde Şanlıurfa imamı oldu. 2000-2013 yılları arasında Feza Gazetecilik AŞ'de çalışan Aksoy, örgütün Japonya, Fas, Hindistan, Belçika gibi ülkelerdeki sorumlularını koordine etti.

Bir süre sözde Erzurum ve Ankara bölge imamlığını da yapan Aksoy, daha sonra Türkiye mali sorumlularından biri oldu. Aksoy, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları sorumlu denetçiliğinin yarı sıra FETÖ'ye bağlı kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde mütevelli heyetinde yer aldı.

Yöneticiler arasındaki çekişmeden dolayı FETÖ'nün "Gelenekçiler", "Yenilikçiler, "MÖZ" ve "Barbarosçular" şeklinde bölündüğüne işaret edilirken Aksoy'un adı "Gelenekçiler" grubunun önde gelenleri arasında geçiyor.

- "Gülen'den takdir aldı"

Savcı Serdar Coşkun'un hazırladığı "FETÖ çatı" iddianamesinde ifadesine yer verilen Kemalettin Özdemir, İsmet Aksoy'un "Başyüceler kurulunda" bulunduğunu söyledi.

Özdemir, Fetullah Gülen'e yakın bir isim olan Aksoy'un, FETÖ/PDY güdümünde faaliyet gösteren Turgut Özal Üniversitesi mütevelli heyeti içerisinde yer aldığını, diğer sözde imamlar gibi Aksoy'un da ülke dışına kaçtığını tahmin ettiğini belirtti.

Çetin Acar ise ifadesinde Aksoy'un örgütün üst kurulunda bulunduğunu, ilahiyat fakültesi mezunu olduğunu, Erzurum bölge imamlığı yaptığını, 2003 yılından itibaren Ankara bölge imamlığına terfi ettiğini, 2006-2007 yıllarına kadar bu görevi sürdürdüğünü söyledi.

Aksoy'un daha sonra Mustafa Özcan'ın kontrolünde olan örgütün mali işlerinin başına getirildiğini aktaran Acar, Erzurum ve Ankara bölge imamlığından sonra bu göreve getirilmesinin, Aksoy'un Fetullah Gülen'e yakınlığını göstermekle beraber, örgütün en derin adamı olan Mustafa Özcan'a da sadakatinin delili olduğunu anlattı.

Çetin Acar, 2003-2007 arasında yapılan askeri sınavlarda Ankara'nın diğer illere göre daha fazla örgüt mensubunu Kuleli, Maltepe ve Işıklar ile deniz liselerine sokmasından dolayı Ankara imamı Aksoy'un Fetullah Gülen'den takdir aldığını beyan etti.

- Himmet sistemini yönetiyor

FETÖ Çatı İddianamesine göre, örgüte bağlı 73 holding, 9 bin 106 şirket, 902 dernek, 96 vakıf, 17 üniversite ve 1350'nin üzerinde eğitim kurumu bulunuyordu.

Fetullah Gülen'in talimatıyla 2005'te kurulan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), 7 federasyon ve bunlara bağlı 211 üye dernekle faaliyet gösterdi. TUSKON'a üye iş adamı ve girişimci sayısı 2014 yılında 55 bini buldu.

Örgütün mali işlerinin başında sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan bulunurken, Ali Aksoy, Özcan'ın yardımcıları arasında yer aldı. Kaynak Holding ve Bank Asya'daki etkinlikleri nedeniyle Naci Tosun ve Ali Çelik de mali yapıyı yöneten isimler arasında gösterildi.

FETÖ, farklı sektörlerdeki faaliyetlerinin yanı sıra himmet adı altındaki bağışlarla birlikte çok büyük bütçeyi yönetti.

Örgüt, paranın bir bölümünü, "Kutsal hoca payı" adı altında yurt dışına çıkardı.

İsmet Aksoy, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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