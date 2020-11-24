İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'piknik' düzenlemesi

CHP LİDERİ, 'MÜLAKATLAR KALDIRILSIN' DERKEN SAMİMİ Mİ? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada "Mülakatın tümüyle kaldırılması lazım" dedi. Ancak CHP'li belediyeler 30 Mart seçimleri sonrasında memur alımlarını hala mülakatla yapmaya devam etmekte ve yüksek KPSS puanına sahip adayları elemekte olup, CHP lideri sözlerinde samimi ise, Ak Parti ve MHP'nin ne yaptığına bakmaksızın, örnek olacak şekilde önce CHP'li belediyelerde bu sözlerini hayata geçirmelidir.