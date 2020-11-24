1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte ulaşım araçları 'sokağa çıkma kısıtlamasına' göre yeniden düzenlendi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentteki otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatleri yeniden düzenlendi. Metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağı saatlerde, semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti verilecek
 24 Kasım 2020 11:20
+Aa- Yazdır
Başkentte ulaşım araçları 'sokağa çıkma kısıtlamasına' göre yeniden düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentte otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Büyükşehir'den yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentteki otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi yeniden düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağı saatlerde, semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, mevcut kışlık servis programı ve tam kapasite ile hizmetini sürdürecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler artırılırken, Metro ve ANKARAY'da, vagondaki koltuk kapasitesi kadar oturan, ayakta yolcu kapasitesinin ise yüzde 50'si kadar ayakta yolcu olacak şekilde hizmet verilecek.

Otobüslerde ise araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturan ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar da ayakta yolcu taşıyabilme kuralına uyulacak.

- Güncellenen bilgilere mobil uygulama ve internet sitesinden ulaşılabilecek

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere, EGO CEP'te mobil uygulamasından ya da "www.ego.gov.tr" internet adresinde bulunan "Hareket Saatleri" ve "ŞEHİR İÇİ ULAŞIM/Web Bilgi Sistemi" bölümlerinden ulaşılabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, Metro ve ANKARAY'ın hizmet vermeyeceği 20.00-00.00 saatlerinde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti sağlanırken, servis hizmeti veren hatlarda, otobüsler saat 20.00 itibariyle her 60 dakikada bir hareket edecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da 90 ev karantinaya alındı
24 Kasım 2020 12:26		 İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'piknik' düzenlemesi
24 Kasım 2020 11:14
Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
24 Kasım 2020 11:03		 Ceza kesilen gençten polise... Öteki tarafta görüşeceğiz
24 Kasım 2020 11:00
Adalet GYS'ye Covid'li olduğu için giremeyenler sınava alınıyor
24 Kasım 2020 09:29		 Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
24 Kasım 2020 09:09
SABİM'e 9 milyon çağrı
24 Kasım 2020 08:24		 İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat ve gramaj denetimi
23 Kasım 2020 22:52
Belediye Başkanı cami minaresine internet ağı kurdurdu
23 Kasım 2020 21:35		 Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23 Kasım 2020 17:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:02 - Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarında kurulan jüriler hakkında önemli karar!14:02 - CHP'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılsın' önerisi13:59 - 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor13:59 - Vatandaşın yüzde 82'si markete giderken dahi endişe taşıyor13:56 - Korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu13:53 - Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı
13:50 - Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor13:47 - Virüs aşısında gönüllü olan profesörden umutlandıran sözler!13:43 - 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi13:40 - Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaatın çatısında intihara kalkıştı13:37 - Maske takmayı unuttu, sözleri şaşırttı13:34 - Kovid-19'u yenen okul müdüründen 'kurallara uyun' çağrısı
13:30 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis13:27 - Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör13:24 - Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu13:21 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:18 - MSB'den asker ailelerine özel birim
13:15 - Tunceli'de 28 şehit öğretmen anısına fidan dikildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duopol piyasa 1
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 3
çakılı kadro 3
acı reçete 1
İstanbul için kuraklık kaçınılmaz 2
Bir öğretmen sözü bırak 1
Aşı gönüllüsü aranıyor 4
enes batur 5
diego perotti 1
las tesis dansı 1
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam