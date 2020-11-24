Adana'da FETÖ'nün 'küçük bölgecisi'ne 7 yıl 6 ay hapis cezası
|24 Kasım 2020 11:20
|+Aa- Yazdır
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "küçük bölgecisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık H.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğunu, en son sözde "küçük bölgeci" olarak görev yaptığını, FETÖ'nün sohbet adı altında düzenlediği toplantılara katıldığını ve örgütsel faaliyetleri kapsamında "Kübra" kod adını kullandığını belirtti.
Savcı, H.G'nin biri kendi adına kayıtlı iki telefon hattı üzerinden ByLock kullandığının tespit edildiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'ya para yatırdığının belirlendiğini bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
H.G. savunmasında, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı H.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
24 Kasım 2020 13:00
|Himmet sistemini yöneten isim İsmet Aksoy
24 Kasım 2020 12:57
|FETÖ, ankesörlü telefonlardan örgüt üyesi yargı mensuplarını da aramış
24 Kasım 2020 11:38
|Akıncı Üssü'ndeki darbe girişiminin yargı sürecinde sona gelindi
24 Kasım 2020 11:37
|Afyonkarahisar FETÖ operasyonunda halen görevde 2 asker gözaltına alındı
24 Kasım 2020 10:57
|FETÖ'nün 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü' avukat yakalandı
24 Kasım 2020 10:53
|Kırmızı bültenle FETÖ'den aranan finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı
24 Kasım 2020 10:27
|Danıştay eski üyelerinin, Yüce Divan'da yargılaması başlandı
24 Kasım 2020 10:21
|PKK'lı terörist Hizret Çalkın Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
24 Kasım 2020 09:47
|Mezuniyete 1 ay kala çürük raporu vermişler
24 Kasım 2020 09:35