POMEM ve PMYO süreleri yıllık izinde, yıpranmada sayılır mı?

SORU: Merhabalar Emniyet Personellerinin sigorta bilgilerinde POMEM ve PMYO süreleri hizmet yıllarına birkaç gün önce eklendi. Ama bunun hangi durumlarda değişiklik meydana getirdiğini bilmiyoruz.

1- Örneğin kademe/dereceye etki edecek mi?

2- Yada zorunlu hizmet süresi olan 20 yıldan düşecek mi? Yani 18 yıl sonunda primimiz dolacak mı?

3- PMYO için eklenen 1 sene 8 aylık eğitim döneminde yıpranma payına eklenecek mi?

4- Bu 1 sene 8 aylık dönemi kendimiz borçlanarak mı hizmetten saydıracağız?

5- 8 yıllık memur+2 sene PMYO olan kişilerde senelik izin 30 gün olacak mı ?

Konuyla ilgili yüzlerce kişi bu konularda merak içerisinde. Şimdiden tesekkurler.

CEVAP: POMEM ve PMYO süreleri ile ilgili ziyaretçimizin soru ve cevaplarını değerlendirmemiz:

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM);

5510 a tabi memurların 2008 yılı Ekim ayından sonra POMEM'de geçen süre esnasında sigortalılıkları 2013 yılından sonra geçmiş olmak kaydıyla sigortalı sayılmışlardır. 6495 sayılı Kanunla 2013 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanun Madde 4 hükmüne polis naspedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar da sigortalı sayılmışlardır.

Ancak, bu yıldan önce geçmiş olan bu süreleri sigortalı olarak sayılmamış, ayrıca bu geçmiş süreler içinde borçlanma imkanı verilmemiştir.

Dolayısıyla 2013 yılı Temmuz ayından sonra POMEM de geçen süre içerisinde kişiler sigortalı sayılmışlardır ve bu süreler okulları tamamlamak ve mesleğe başlanılmak şartıyla bu öğrenim süreleri sigortalılıklarından sayılmaktadır.

5434 e tabi memurlar açısından ise direkt hizmet olarak alınmamakta, ayrıca bu süreler borçlanma kapsamına da girmemektedir. 5510 a tabi memurlar için ise bu süreler belirtildiği şartlarda sigortalı sayılıp hizmete ilave edildiğinden ayrıca bir borçlanma işlemi getirilmemiştir.

Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO)

5510 a tabi memurların Polis Meslek Yüksek Okullarında geçen süre esnasında sigortalılıkları 2008 yılı Ekim ayından geçerli olarak sağlanmıştır. Bu süreler 2008 yılı Ekim ayından sonra geçmiş olmak kaydıyla ve bu okulları tamamlamak ve mesleğe başlanılmak şartıyla bu öğrenim süreleri sigortalılıklarından sayılmıştır.

Ayrıca, 2008 yılı Ekim ayı sonrasında geçen fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri borçlandırılmak suretiyle hizmetlerinden sayılmışlardır.

Ayrıca, 2008 yılı Ekim ayı itibariyle fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında Devlet memuru statüsünde çalışmakta olanların, okullarda geçen başarılı eğitim süreleri istekleri halinde borçlanma yapılmak suretiyle hizmetlerinden sayılmaktadır.

Tüm bu hükümler genel olarak 5510 sayılı Kanunda bulunmaktadır. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda veya 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bulunmamaktadır. Ve genel olarak bu süreler öğrencilik süresi olma sebebiyle sigortalı sayılma ve hizmet kazanmaya yöneliktir. Bu hükümlerde ve diğer kanunlarda intibak işlemlerine yönelik bir açıklama olmadığından, bu sürelerin intibak işlemlerinde dikkate alınamayacağını değerlendirebiliriz.

Açıklamalarımız bağlamında sorularınızı değerlendirmemiz:

POMEM ve PMYO nda geçen sürelerin sigortalı sayılma ve hizmete dahil edilme durumunda;

- Kişilerin derece ve kademelerine bir etkisinin olmayacağını,

- Derece ve kademelere bir etkisinin olmadığı ve bu sürelerin öğrencilik statüsünde geçmiş bir süre olması nedeniyle yıllık izin kazanım süresine dahil edilmeyeceğini,

- Bu süreler için asli olarak mesleğe başlanıldığında kazanılan yıpranma payından bu süreler için yararlanılamayacağını,

- 2008 Ekim ayından sonra geçen bu sürelerin (POMEM için 2013 Temmuz ayı sonrası) başarı ile tamamlanması ve mesleğe başlanılması kaydıyla borçlanmaya gerek kalmadan hizmet olarak sayılması gerektiğini, Ancak, 2008 yılı Ekim ayından önce POMEM hariç PMYO sürelerinin ise borçlanılarak hizmetten sayılması gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.