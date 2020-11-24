Dolar'ın yükselmesinin ardından altın ne durumda?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.119,00 lira oldu.<
|24 Kasım 2020 11:41
|+Aa- Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.119,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|472,00
|472,20
|470,10
|470,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.111,00
|3.132,00
|3.098,00
|3.119,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|431,00
|435,00
|428,70
|432,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.040,00
|3.060,00
|3.027,00
|3.047,00
|Yarım Ziynet
|1.520,00
|1.530,00
|1.514,00
|1.524,00
|Çeyrek Ziynet
|760,00
|765,00
|757,00
|762,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
24 Kasım 2020 13:21
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
24 Kasım 2020 13:05
|Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
24 Kasım 2020 12:39
|Borsa güne yükselişle başladı
24 Kasım 2020 10:07
|Borsa günü düşüşle tamamladı
23 Kasım 2020 18:31
|Çeyrek altın 765,00 TL'ye yükseldi
23 Kasım 2020 17:48
|Dolar, yeniden 8 TL'ye yaklaştı
23 Kasım 2020 17:31
|Bir haftada 5 milyar dolar sıcak para geldi
23 Kasım 2020 14:06
|Dolar ve gram altın, Cuma gününe göre %2 yükseldi
23 Kasım 2020 10:51
|Borsada hedef 1.510
23 Kasım 2020 09:01