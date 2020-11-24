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Nazlı Ilıcak'ın kızı, DEVA Partisi'nin İstanbul yönetimine girdi!

DEVA partisi, İstanbul İl Yönetim Kurulu'nu belirledi. 70 kişilik İstanbul İl Yönetimi'nde Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak da yer aldı.
 24 Kasım 2020 11:42
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Nazlı Ilıcak'ın kızı, DEVA Partisi'nin İstanbul yönetimine girdi!

Teşkilatlanma çalışmalarını ve kongrelerini sürdüren DEVA Partisi'nin İstanbul yönetimi de belli oldu. 70 kişiden oluşan İl Yönetim Kurulu listesinde 30 yaş altı 16 genç yer alırken; 20 kadın bulunuyor. Listede bazı eski AK Partili yöneticilerin yanı sıra Abdülmelik Fırat'ın torunu Ömer Faruk Fırat, Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak da yer aldı.

İl Başkanı Ayan, Galatasaray Denetçisi

İstanbul Kurucu İl Başkanı olarak 14 Ağustos 2020 tarihinde Mehmet Gürol Ayan seçilmişti. Genel Merkez tarafından İstanbul il yönetimini kurmakla görevlendirilen Ayan ve beraberindeki kurucu heyet, il yönetimi üyelerini belirledi.

Memurlar.Net
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