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Dolar yeniden 8 TL'yi geçti

Gün ortasında dolar yükselişe geçerek 8 TL 'nin üzerine çıktı
 24 Kasım 2020 12:39
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Dolar yeniden 8 TL'yi geçti

Güne 7,76 TL ile başlayan dolar, gün ortasında yükselişe geçerek 8 TL sınırını aştı.

Dolar'ın artış grafiği:

Anadolu Ajansı
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