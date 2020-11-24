Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Gün ortasında dolar yükselişe geçerek 8 TL 'nin üzerine çıktı
|24 Kasım 2020 12:39
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