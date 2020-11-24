Bahçeli'den İmamoğlu'na: İşine bak belediyeni yönet

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimzi günlerde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosundaki verilerin gerçei yansıtmadığını, vefat sayılarının daha fazla olduğunu iddia etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda İmamoğlu'nun açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

"Belediye işlerinden başka işlere burnunu sokan bu kendini bilmezin amacı nedir?"

İBB Başkanı'nın laçka açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı olmadığını belirten MHP lideri Bahçeli, "Türkiye de diğer ülkeler gibi zorlu bir dönemdedir. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları dışında hiçbir söze kulak asılmamalıdır. Vaka ve vefat sayıları ile ipe sapa gelmez görüş paylaşanların niyetleri kötüdür. İBB Başkanı'nın laçka açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönemde siyasi çıkar peşinde koşmak gafilce bir yaklaşımdır. Sağlık Bakanımızın geceli gündüzlü mücadele ederken, belediye işlerinden başka işlere burnunu sokan bu kendini bilmezin amacı nedir? Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı oluşumları tetiklemesi mi amaçlanmaktadır. Covid-19'un meslek hastalığı sayılması konusunda TBMM'de üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını veriyoruz." şeklinde konuştu.