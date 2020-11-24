Hatay'da 90 ev karantinaya alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 90 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|24 Kasım 2020 12:26
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 90 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Artan vakalar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Sarı başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, Haymaseki Mahallesi'ndeki bir sokaktaki yaklaşık 400 nüfuslu 90 evin karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara kapatılan bölgede, filyasyon ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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