Temaslı veya şüpheli öğretmenler, ders görevini yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olan öğretmenlerin uzaktan eğitim görevlerini yapmasını istedi
|24 Kasım 2020 12:40
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Milli Eğitim Bakanlığı 23 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı yazıda, Covid19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olan öğretmenlerin uzaktan eğitim görevlerini yapmasını istedi
İlgi yazının 9. maddesinde şu şekilde denildi:
"9- Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini yapmaya devam etmeleri, gerekmektedir."
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