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2020 \ Koronavirüs salgını ve öğretmenler

Temaslı veya şüpheli öğretmenler, ders görevini yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olan öğretmenlerin uzaktan eğitim görevlerini yapmasını istedi
 24 Kasım 2020 12:40
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Temaslı veya şüpheli öğretmenler, ders görevini yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı 23 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı yazıda, Covid19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olan öğretmenlerin uzaktan eğitim görevlerini yapmasını istedi

İlgi yazının 9. maddesinde şu şekilde denildi:
"9- Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini yapmaya devam etmeleri, gerekmektedir."

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Memurlar.Net
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