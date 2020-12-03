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Koronavirüse yakalanan sözleşmeli personelin ücretinden kesinti yapılabilir mi?

Sonuç olarak, koronavirüse yakalanan veya temaslı olan kamu personelinin izin durumunun ivedi olarak ilgili kurumlarca netleştirilmesi ve uygulama birliği sağlanması gerekmektedir.
 03 Aralık 2020 10:02
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Koronavirüse yakalanan sözleşmeli personelin ücretinden kesinti yapılabilir mi?

Soru: Sözleşmeli personelim. Covid-19'a yakalandım, idari izinli oldugumu söylediler. Ancak görev yaptığım kurumda personel işlerinden sorumlu memur benim haberim olmadan adıma rapor düzenleyip tahakkuk şubeye göndermiş. Bu durumdan maaşımdan 800 TL kesinti olduğunu gördüğümde haberim oldu. Haberim olmadan yapılan bu işlem yasal mıdır? Bu durumda ne yapabilirim?

Cevap: Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında risk grubundaki kamu personeli halihazırda 29 Mayıs 2020 tarihli ve 31139 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile idari izinli sayılmaktadır. Genelgeye göre 1 Haziran tarihinden itibaren yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar (Sağlık Bakanlığı ve MİT'te çalışanlar hariç) ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılmış, akabinde ise idari izin kapsamına alınmayan hamile çalışanlar Metin KIRATLI imzalı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yazısıyla hamileliklerinin 24. haftası ile 32. haftası arasında idari izin kapsamına alınmıştır.

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle de, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine imkan sağlanmış olup kamu kurumları kendi iç düzenlemeleriyle esnek çalışma yöntemlerini uygulamaktadır.

Her iki Genelgede de koronavirüse yakalanan veya temaslı olan kamu personelinin idari izinli sayılacağına ilişkin bir ifadeye yer verilmemiştir. Diğer taraftan konu hakkında uygulama birliği de bulunmamaktadır. Örneğin Adıyaman ve Gaziantep valilikleri il hıfzıssıhha kurulu kararına istinaden koronavirüs (COVID-19) hastalarıyla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın 14 gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise "Temaslı ya da pozitif vakalar evde izolasyonda oldukları zaman çalışacak mı çalışmayacak mı sorusu soruluyor. Bu kişilerin sistemimizde kaydı temaslı olarak alınmışsa, otomatik olarak o süre boyunca, bu da 10 gün, bazen 14 gün oluyor, çalıştığınız yerde izinli sayılacağınız anlamına geliyor. İşçi olsun memur olsun fark etmiyor. Özel sektörde de geçerli, kamu sektöründe de geçerli bu." ifadelerini kullanarak sistemde temaslı olarak kaydı bulunanların idari izinli sayıldığını ifade etmiştir.

Yine uygulamada aile hekimleri tarafından "Z03.8 Kodlu ŞÜPHELİ HASTALIKLAR VE DURUMLAR IÇIN DİĞER GÖZLEM" tanısıyla 10 artı 4 gün rapor verilebilmektedir. Bu konuda tam bir uygulama birliği olmamakla birlikte genel olarak bu durumdaki kamu personelinin idari izinli sayıldığını gözlemliyoruz.

Diğer taraftan kamu personelinin idari izinli mi raporlu mu sayılacağının netleştirilmesi mali haklar bakımından önem arzetmektedir. Devlet memurlarına ödenen özel hizmet tazminatı tutarları 7 günü aşan tek hekim raporu alınması durumunda eksik ödenmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. maddesinde ise sözleşmeli personele hastalık raporlarında belirtilen süre kadar ücretli hastalık izni verileceği, hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ilgilinin ücretinden düşüleceği hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak, koronavirüse yakalanan veya temaslı olan kamu personelinin izin durumunun ivedi olarak ilgili kurumlarca netleştirilmesi ve uygulama birliği sağlanması gerekmektedir. Kurumuna rapor ibraz etmeyen ve SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyen sözleşmeli personelin ücretinden kesinti yapılmasının dayanağı olmadığını, bu durumda yapılan kesintinin personele iade edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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