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Patileri kesilen köpekle ilgili 3 kişi adli kontrolle serbest

Köpeğin tedavisine Ankara'da devam edilecek
 24 Kasım 2020 12:44
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Patileri kesilen köpekle ilgili 3 kişi adli kontrolle serbest

Samsun'un Havza ilçesinde "Pamuk" isimli köpeğin patileri kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Havza Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memduhiye Mahallesi'nde ön bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alınan köpekle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri savcılığa verdiği ifadenin ardından, diğeri ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, Pamuk isimli köpeğin, şüphelilerden biri tarafından tavuklarına zarar verdiği iddiasıyla tüfekle vurulduğu, ağır yaralanan köpeğin patilerinin bu nedenle bir başka şüpheli tarafından yardım amacıyla kesildiği belirlendi.

- Pamuk Ankara'ya gönderiliyor

Samsun'da Pamuk'un tedavisini yürüten veteriner hekim Mustafa Kanat, tedavi sürecinin başarılı şekilde sürdüğünü ve köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Pamuk'un iyileşmesinin zaman alacağını ve bundan sonraki sürecin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından yürütüleceğini belirtin Kanat, "Köpeğin genel durumu iyi. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Psikolojik olarak da bize alıştı. Bu süreci iyi atlattı. Pamuk, yediemin olarak HAYTAP'a teslim edilecek ve bundan sonraki süreç Ankara'da devam edecek." dedi.

HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep ise Samsun Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulunca alınan karar doğrultusunda, köpeğin bundan sonraki tedavi ve bakım sürecinin HAYTAP'a ait Ankara'daki klinikte yapılacağını aktardı.

Havza'da 17 Kasım'da yaralı köpek bulan vatandaşların haber vermesi üzerine Semra Antep ilçeye giderek patileri kesilmiş köpeği Samsun'a getirmiş, yaralı hayvan Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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