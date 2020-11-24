Sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında sığınak ve mağaralarda yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
|24 Kasım 2020 13:00
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar, çok sayıda sığınak ve mağara tespit etti.
Sığınak ve mağaralarda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir doçka uçaksavar silahı, bir M-16 piyade tüfeği ve 2 şarjörü, bir AT-4 tanksavar silahı lançeri, 17 el yapımı patlayıcı, bir el bombası, 15 makineli tüfek mühimmatı, 58 havan mühimmatı, 15 RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği ile 200 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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