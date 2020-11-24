Türk-Eğitim-Sen: Her 10 öğretmenden 7'si aldığı maaştan memnun değil
|24 Kasım 2020 13:03
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Anket öğretmenlerin sorunlarını ortaya koyuyor. Ankete katılanlar 'Öğretmenler çalışmadan ücret alıyor' algısının salgın döneminde öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen nedenlerin başında geldiğini düşünüyor.
Her 10 öğretmenden yedisi aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığını düşünüyor.
Her iki öğretmenden biriyse daha iyi bir iş bulursa mesleği bırakacağını söylüyor.
Türk Eğitim Sen 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete 15 bin 811 öğretmen katıldı.
Ankete öğretmenlerin yüzde 14'ü geçimini sağlamak için ek iş yapıyor.
Öğretmenlerin bütçesinden en çok pay ise gıda harcamalarına ayrılıyor.
Katılımcıların yüzde 82 virgül 8'i salgında mutfak harcamalarının arttığını belirtti.
Emekliliği gelen her 10 öğretmenden 6'sı, emekli olmayı istemediğini söyledi.
Emekli olmak isteyenlerin bir numaralı gerekçesi ise mesleğin kendilerini yıpratması.
Öğretmenler mesleğin toplumda yeteri kadar saygınlık görmemesinden de şikayetçi.
Ankete katılanların yüzde 69,8'i, öğretmenliğin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediğini düşünüyor.
Her 100 öğretmenden yalnızca üçü, öğretmenliğin saygın bir meslek olarak görüldüğü görüşünde
Öğretmenlere göre, mesleğin itibarını en çok "salgın döneminde öğretmenler çalışmadan ücret alıyor" algısı zedeledi.
Öğretmenlerin yüzde 69, 1'i 3 bin 600 ek gösterge isterken, yüzde 34, 8'i Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu beklediklerini belirtti.
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