Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.119,00 lira oldu.
|24 Kasım 2020 13:05
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|472,00
|472,20
|470,10
|470,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.111,00
|3.132,00
|3.098,00
|3.119,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|431,00
|435,00
|428,70
|432,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.040,00
|3.060,00
|3.027,00
|3.047,00
|Yarım Ziynet
|1.520,00
|1.530,00
|1.514,00
|1.524,00
|Çeyrek Ziynet
|760,00
|765,00
|757,00
|762,00
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