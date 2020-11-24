Boğazına ekmek parçası kaçtı, yaşamını yitirdi
Kırşehir'de, kahvaltı yaparken nefes borusuna ekmek parçası kaçan kişi yaşamını yitirdi.
|24 Kasım 2020 13:09
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Edinilen bilgiye göre, belediyede görevli Metin Uğurcalı'nın nefes borusuna kahvaltı yaptığı sırada ekmek parçası kaçtı. Nefesi kesilerek fenalaşan Uğurcalı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uğurcalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Metin Uğurcalı'nın Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.
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