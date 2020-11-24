1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale su hattında patlama meydana geldi. O esnada yoldan geçen kamyonet yarılan asfaltın içerisine düştü. Kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu.
 24 Kasım 2020 13:24
+Aa- Yazdır
Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ana isale hattı patladı. Patlama esnasında yoldan geçen 48 TT 843 plakalı kamyonet su dolu çukurun içerisine düştü. Kamyonet sürücüsü Sıddık Kaya, yolcu koltuğunda oturan Seffet Tek ve Musa Akat su dolu kamyonun içerisinde mahsur kaldı. 3 kişi boğulmaktan son anda çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise sulara gömüldü.

Boma gibi patladı

Asfaltı parçalayan su patlamasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı iş yerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Suyun patladığı bölgede 5 metre derinlikte 10 metre genişlikte çukur açıldı. Asfalt parçaları ise tüm yola savruldu. Yol boyu tüm asfalt yerinden söküldü. Kamyonette önce yoldan geçen başka bir otomobil sürücüsü su borusunun patlayacağını fark ederek hızlı bir şekilde yoldan çıktı. Suyun bu şeklide patlayacağını anlayan Selman Öztürk isimli vatandaş "Suya düşen araçtan hemen önce ben geçiyordum. Yolun kabardığını fark ettim. Aracımla geçerken asfaltın oynadığını hissetim. Hızlı bir şekilde yoldan geçtim. Arkamda 2 araç vardı onları da uyardım. İleri gitmek ile geri gitmek arasından kaldı araçlar. Bir kamyonet olmasına rağmen açılan büyük çukurun içerisine düştü. Şehirciliğe adım atan bir ilçede böyle şeylerin olması gerçekten utanç verici" dedi.

"Canımızı zor kurtardık"

Çukurun içine düşen kamyonetin sürücüsü Sıddık Kaya ise bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını ifade ederek "Bir anda yol çöktü kendimizi suyun içerisinde bulduk. Kapılar açılmıyordu zar zor pencereleri açıp çıktık içerisinden. 3 kişiydik kamyonette son anda canımızı zor kurtardık. İnşaat işi ile uğraşıyoruz. İşe giderken başımıza bu iş geldi. Allah kurtardı bizi çok şükür" şeklinde konuştu.

Kamyonet içerisinde bulunan Saffet Tek de inşaata gitmek için yola çıktıklarını, bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını söyleyerek "Yolu geçerken aniden su patladı. Biz de kendimizi suyun içerisinde bulduk. Bir anda suyun içerisinde bulunca kendimizi şok geçirdik. Kamyon çukura düşmesiyle birlikte yer çökmeye başladı biz de yerin dibine doğru gitmeye başladık. Kendimizi zorla dışarı çıkarabildik. Kamyonetimiz kullanılamaz hale geldi. İçerisi ağzına kadar su doldu. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi
24 Kasım 2020 14:05		 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor
24 Kasım 2020 13:59
Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor
24 Kasım 2020 13:50		 Maske takmayı unuttu, sözleri şaşırttı
24 Kasım 2020 13:37
Kovid-19'u yenen okul müdüründen 'kurallara uyun' çağrısı
24 Kasım 2020 13:34		 Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör
24 Kasım 2020 13:27
Tunceli'de 28 şehit öğretmen anısına fidan dikildi
24 Kasım 2020 13:15		 Boğazına ekmek parçası kaçtı, yaşamını yitirdi
24 Kasım 2020 13:09
Kovid-19 salgınında antibiyotik kullanım sıklığı arttı
24 Kasım 2020 12:59		 Cumhurbaşkanı'ndan 'öğretmenler günü' mesajı
24 Kasım 2020 12:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi14:03 - CHP'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılsın' önerisi14:02 - Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarında kurulan jüriler hakkında önemli karar!13:59 - 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor13:59 - Vatandaşın yüzde 82'si markete giderken dahi endişe taşıyor13:56 - Koronavirüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
13:53 - Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı13:50 - Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor13:47 - Virüs aşısında gönüllü olan profesörden umutlandıran sözler!13:43 - 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi13:40 - Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaatın çatısında intihara kalkıştı13:37 - Maske takmayı unuttu, sözleri şaşırttı
13:34 - Kovid-19'u yenen okul müdüründen 'kurallara uyun' çağrısı13:30 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis13:27 - Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör13:24 - Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu13:21 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:18 - MSB'den asker ailelerine özel birim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 2
Korona kan grubu ilişkisi 1
yıllık izin 6
defter tasdik ücreti 2
Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin 3
acı reçete 1
las tesis dansı 1
parayla sosyal mesafe satmak 2
diyet muhabbetleri 2
Bütçe fazlası 1
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam