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Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör

Korona virüs salgınına karşı Pendik Belediyesi, asansörlerde teması en aza indirecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Pendik Belediyesi binasındaki asansörler sesli komut ile çalışır hale getirildi. Bu sayede insanların asansör tuşlarına basarak virüsle temas etmesinin önüne geçilmiş oldu. Asansörde sesli komut uygulamasını gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından uygulamadan memnun olduklarını belirtti.
 24 Kasım 2020 13:27
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Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör

Pendik Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde asansörlerdeki teması en aza indirecek örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Pendik Belediyesi binasındaki asansörler tuş kullanımı yerine sesli komut ile çalışır hale getirildi. Yapay zekalı sesli komut uygulaması sayesinde asansörü kullanan kişilerin tuşlara basarak birbirleriyle temas etme oranı en aza indirilmiş oldu. Asansörde sesli komut uygulamasını gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Bilişim vadisinde yerli yazılımcılar tarafından üretilen asansörlerde sesli komut özelliği, İstanbul'daki belediyeler arasında ilk kez Pendik Belediyesinde kullanılmaya başlandı.

Pendik Belediyesinde hayata geçirilen asansörde sesli komut uygulaması hakkında bilgi veren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Özellikle pandemi döneminde sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte tedbirleri arttırmak adına uygulamış olduğumuz yapay zekayla ilgili bir çalışmamız var. Bu konuda Teknopark'taki partnerlerimiz ve bizim bilgi işlemdeki arkadaşlarımız bu tür bir gelişmeyi sağlamış oldular. Vatandaşlarımızın temas etmeden asansörü, komut usulüyle çalıştırmasını sağlamış olduk. İnşallah bunu diğer kamu kurumlarına da örnek göstermek suretiyle oradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi

Pendik Belediyesinin bazı hizmetleri dijital ortama taşıyarak vatandaşların işlemlerini internet üzerinden yapabildiklerini belirten Başkan Ahmet Cin, "Çok uzun zamandan önce burada bir çalışmayı başlatmıştık. Şu anda özellikle vergi ödemeleriyle ilgili yüzde 80'lere varan oranda tahsilatı internet üzerinden yapıyoruz. Ama bunun haricinde özellikle bu pandemi döneminde, tedbirlerin daha fazla arttırılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Sesli komut uygulaması hakkında bilgi veren asansör üretimi yapan firması yetkilisi Mustafa Duman, "Teması sıfıra indirmek adına asansör önüne geldiğimizde sıfır temasla yolcuyu dilediği kata götürüyor. Asansör önünde sensör yardımıyla kata çağırıyoruz. Sonrasında gidilmek istenen kat için "asansör birinci kat, ikinci kat" diyerek yolcu dilediği şekilde gidebiliyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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