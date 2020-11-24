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FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 24 Kasım 2020 13:30
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FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.K.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Deniz Harp Okulu öğrencisiyken FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini belirterek, M.K.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K.Ç. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını savunan M.K.Ç, "Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Telefonuma ByLock yüklemedim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.K.Ç'nin mevcut halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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