1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19'u yenen okul müdüründen 'kurallara uyun' çağrısı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hızırbey İlkokulu Müdürü Davut Kalyoncuoğlu, "Maske ve mesafe kurallarına uyulmasıyla okulların en kısa sürede açılmasını temenni ediyorum. Herkes eğer sorumluluğunu yerine getirirse bu hastalığı yeneceğimize inanıyorum." dedi.
 24 Kasım 2020 13:34
+Aa- Yazdır
Kovid-19'u yenen okul müdüründen 'kurallara uyun' çağrısı

Kalyoncuoğlu, AA muhabirine, bir süre önce şiddetli baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti üzerine şüphelenerek yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde 14 gün karantinaya girerek tedavi gördüğünü söyledi.

Test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğinde çok farklı duygular yaşadığını dile getiren 47 yaşındaki Kalyoncuoğlu, şöyle devam etti:

"Maske gerçekten çok koruyucu bir önlem. Bu zorlu dönemde sağlık çalışanlarının bizi araması moral verdi. Kovid-19 sonrası okula dönmek yeniden doğmak gibi. Tekrar dönünce okulun gerçekten çok değerli olduğunu, iş ortamına girince hayatın başka olduğunu ve değerini de anladım. Kovid-19 olana kadar planlarım hep uzun vadeliydi, sanki bana Kovid-19 hiç uğramayacakmış gibi geliyordu. Hastalık sonrası kısa sürede yapmam gereken ne varsa yapmak istiyorum. Çünkü yarının ne getireceği belli değil."

Kalyoncuoğlu, öğretmenlik mesleğinin insanlar için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaparak, her insanın hayatında öğretmenlerin ayrı anlam taşıdığını belirtti.

Öğretmenler Günü'nün de çok değerli olduğuna işaret eden Kalyoncuoğlu, "Veliler, çocuklar, öğretmenleriyle birlikte olmak istiyorlar. Onlarla göz teması kurmak çok önemli. Öğretmenlik kalbe dokunma sanatı. Dolayısıyla çocukların kalbine inmek, telefon ve internet üzerinden de oluyor ama yüz yüze gibi hiçbir şekilde olmuyor. Öğretmenlerin istediği tek şey hatırlanmak ve bu süreçte herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi." ifadelerini kullandı.

Kalyoncuoğlu, okulların kademeli olarak açıldığı dönemde çocukların sevinçle geldiğini kaydederek, "Maske ve mesafe kurallarına uyulmasıyla okulların en kısa sürede açılmasını temenni ediyorum. Herkes eğer sorumluluğunu yerine getirirse bu hastalığı yeneceğimize inanıyorum. Çocukları korumak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi
24 Kasım 2020 14:05		 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor
24 Kasım 2020 13:59
Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor
24 Kasım 2020 13:50		 Maske takmayı unuttu, sözleri şaşırttı
24 Kasım 2020 13:37
Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör
24 Kasım 2020 13:27		 Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
24 Kasım 2020 13:24
Tunceli'de 28 şehit öğretmen anısına fidan dikildi
24 Kasım 2020 13:15		 Boğazına ekmek parçası kaçtı, yaşamını yitirdi
24 Kasım 2020 13:09
Kovid-19 salgınında antibiyotik kullanım sıklığı arttı
24 Kasım 2020 12:59		 Cumhurbaşkanı'ndan 'öğretmenler günü' mesajı
24 Kasım 2020 12:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi14:03 - CHP'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılsın' önerisi14:02 - Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarında kurulan jüriler hakkında önemli karar!13:59 - 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor13:59 - Vatandaşın yüzde 82'si markete giderken dahi endişe taşıyor13:56 - Koronavirüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
13:53 - Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı13:50 - Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor13:47 - Virüs aşısında gönüllü olan profesörden umutlandıran sözler!13:43 - 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi13:40 - Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaatın çatısında intihara kalkıştı13:37 - Maske takmayı unuttu, sözleri şaşırttı
13:34 - Kovid-19'u yenen okul müdüründen 'kurallara uyun' çağrısı13:30 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis13:27 - Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör13:24 - Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu13:21 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:18 - MSB'den asker ailelerine özel birim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kekik yağı 2
parayla sosyal mesafe satmak 2
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 2
cep telefonunu evde unutmak 4
acı reçete 1
Bir öğretmen sözü bırak 1
corona için on günlük süre 3
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 2
Bütçe fazlası 1
Aşı gönüllüsü aranıyor 4
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam