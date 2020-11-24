Maske takmayı unuttu, sözleri şaşırttı
|24 Kasım 2020 13:37
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında koronavirüs denetimi yaptı. Yapılan denetimler sırasında Yürüyüş Yolu üzerinde maske takmayan iki kadını gören polis, yanlarına giderek ceza kesmek istedi. Bunun üzerine kimliğini vermek istemeyen iki kadın polise ceza kesmek istediği için, gazetecilere de kendisini görüntülediği için tepki gösterdi. Bir anlık dalgınlık sonucu maskesini takmadığını belirten ismi öğrenilemeyen kadın, "Çok saçma bir ceza, arabadan daha yeni inmiştim o yüzden maskemi takmayı unuttum. İnsanlık hali, hepimiz unutabiliriz kendilerine unuttuğumu söyledim ama ceza yedim. Yediysek de yapacak bir şey yok. Çok anlık bir olay oldu. Arabada sigara içtiğim için maskemi çıkarmıştım, inince de takmayı unuttum" dedi.
Polis ekipleri tarafından maske takmadığı gerekçesiyle 900'er TL idari para cezası uygulanan iki kadın tutanaklarını teslim aldıktan sonra polis ekiplerinin yanından ayrıldı.
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