1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi

İzmit'te, jandarmanın durdurduğu bir araçta yapılan aramada, 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ve İncil ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
 24 Kasım 2020 13:43
+Aa- Yazdır
7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Gölkay mevkisinde yaptıkları yol kontrolünde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada çantanın içerisinde 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış 600 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ve İncil ele geçirildi.

Araçta bulunan S.G., A.Ş., K.G. ve T.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı
23 Kasım 2020 15:46		 Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
22 Kasım 2020 08:25
Belediyenin 3 eski çalışanı rüşvet almaktan tutuklandı
21 Kasım 2020 23:59		 Kalaslı saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu
21 Kasım 2020 15:24
Mahkeme Başkanı'ndan sanığa savunma uyarısı
19 Kasım 2020 22:00		 Şeyma öğretmenin katiline akıl sağlığı yerinde raporu
19 Kasım 2020 18:35
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: Yakışıklı çekin
19 Kasım 2020 15:41		 Vaniköy Camii yangını soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
17 Kasım 2020 15:25
15 yaşındaki çocuğa dayak için istenen ceza belli oldu
17 Kasım 2020 14:52		 Kobani soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
16 Kasım 2020 18:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi14:03 - CHP'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılsın' önerisi14:02 - Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarında kurulan jüriler hakkında önemli karar!13:59 - 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor13:59 - Vatandaşın yüzde 82'si markete giderken dahi endişe taşıyor13:56 - Koronavirüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
13:53 - Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı13:50 - Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor13:47 - Virüs aşısında gönüllü olan profesörden umutlandıran sözler!13:43 - 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi13:40 - Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaatın çatısında intihara kalkıştı13:37 - Maske takmayı unuttu, sözleri şaşırttı
13:34 - Kovid-19'u yenen okul müdüründen 'kurallara uyun' çağrısı13:30 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis13:27 - Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör13:24 - Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu13:21 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:18 - MSB'den asker ailelerine özel birim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bülent arınç ve bülent ersoy un evlenmesi 1
bir başkadır 4
Sakkara lahitleri 1
İstanbul için kuraklık kaçınılmaz 2
diyet muhabbetleri 2
kuraklık 1
Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin 3
urmu dut 2
tekaüt 2
hazine 1
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam