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Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı
Malatya'da deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot hırsızlığı yapıldı.
|24 Kasım 2020 13:53
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Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi TOKİ deprem konutlarında kullanılan kamyondan 40 litre mazot çalındı. Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekibi tarafından olayın şüphelisi S. Ö. isimli şahıs yakalanarak gerekli tahkikata başlandı.
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