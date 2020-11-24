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Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı

Malatya'da deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot hırsızlığı yapıldı.
 24 Kasım 2020 13:53
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Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi TOKİ deprem konutlarında kullanılan kamyondan 40 litre mazot çalındı. Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekibi tarafından olayın şüphelisi S. Ö. isimli şahıs yakalanarak gerekli tahkikata başlandı.
İhlas Haber Ajansı
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