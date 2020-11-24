CHP'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılsın' önerisi

Karabıyık, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki öğretmen açığına dikkati çeken Karabıyık, Sayıştay raporuna göre, 138 bin öğretmen açığı bulunduğunu belirtti.

Atama bekleyen 700 bine yakın öğretmen olduğunu, yeni mezun olacak öğretmenlerin dahil edilmesiyle bu sayının 1 milyona yaklaşacağını dile getiren Karabıyık, şu anda da 60 bin öğretmenin atama beklediğini söyledi.

Karabıyık, 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyen öğretmenler bulunduğunu, bunun çıkması halinde 100 bin öğretmenin emekli olacağını, böylece kadro boşalacağını ifade etti.

Öğretmenlerin özlük haklarının ayrı ve özel bir meslek yasasıyla şekillendirilmesi gerektiğine işaret eden Karabıyık, şöyle konuştu:

"Öğretmenlik meslek yasasının çıkması lazım. Biz bunu hazırladık, defalarca bunu ifade ettik. Sayın Bakan hazırlık yapıldığını Meclise getirileceğini söylüyor ama hiçbir ses çıkmadı.

Öğretmenliği diğer memurluklardan ayırmak, öğretmenlere akademik, bilimsel özgürlük sağlamak, görevin önemini vurgulamak, öğretmenlerin hakça bir statüden yararlanmasını ve hak ettiği kamusal saygınlığı kazanmasını sağlamak amacı ile Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç bulunuyor. Tüm eğitim paydaşlarının katılımı ve uzlaşması ile Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalı. Eğitim siyaset üstü bir durumdur. Ben yaptım oldu anlayışı eğitim alanında başarı sağlamaz."

- "Öğretmenler geçim sıkıntısı yaşıyor"

Kadrolu, sözleşmeli, ücretli şeklinde üç tip öğretmen bulunduğunu, bunun yanlış bur uygulama olduğunu dile getiren Karabıyık, öğretmenlerin kadrolu ve eşit statüde olmaları gerektiğini söyledi.

Karabıyık, aldıkları ücret nedeniyle öğretmenlerin kendilerini güvencede hissedemediklerini belirterek, "Öğretmen atamalarında yapılan mülakat da siyasi amaçlı kullanılıyor. Biz her zaman liyakatten yanayız. Gerekli sınavlar zaten var, olmalı da ama mülakatın olması son derece yanlış." dedi.

Öğretmenlerin gelirlerinin düşük olduğunu ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Karabıyık, "Eğitim-İş'in anketinde rakamlar var, öğretmenlerin yarıya yakını 'daha iyi ücretli bir iş bulsam geçerim' diyor. Öğretmenlik mesleği ulvi bir meslek ama maddi sıkıntılar ve geçim sıkıntıları öğretmenlere bunu düşündürüyorsa burada yönetenlerin sorumluluğu ve suçu büyüktür." diye konuştu.

Eğitim sisteminde sıkıntılar olduğunu, öğretmenlerin ve paydaşların görüşlerinin alınmadığını kaydeden Karabıyık, "Eğitim Şurası her nedense bir bahaneyle toplanmıyor. Paydaşların, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, akademisyenlerin, eğitim sosyologlarının görüşleri alınarak, sınav sistemi, eğitim sistemi müfredat planlanmalı. Hatta uzaktan eğitim de bu şekilde planlanmalı. Uzaktan eğitim ile ilgili gelişmeleri öğretmenler bizimle aynı anda ekrandan görüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

- "Öğretmenler hak ettiği koşullarda değiller"

Eğitimin farklı vakıf ve tarikatların eline teslim edildiğini savunan Karabıyık, bunun çağdaş eğitimde yerinin olamayacağını söyledi. Karabıyık, öğretmenlere verilen eğitimle ilgili de yeni bir düzenlemenin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Karabıyık, öğretmenlik mesleğinde yükselmede liyakatin esas alınması gerektiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerle yaptığımız toplantılarda, öğretmenlere sorunlarınız nedir dediğimizde kendi sorunlarını ya ifade etmiyorlar ya sona bırakıyorlar. Önce öğrencisinin, sınıfının sorunlarını dile getiriyorlar. Öğretmenlerin sorunları ortak ve çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki öğretmene verilen değerin bilincinde olunsun. Bizim ülkemizde öğretmenler hak ettiği koşullarda değiller, hak ettiği koşulu saygınlığı onlara geri vermek bizim boynumuzun borcudur. CHP olarak biz bunu yapacağız."