1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşın yüzde 82'si markete giderken dahi endişe taşıyor

Ipsos, 'Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı; vatandaşlar, sadece sosyal hayata katılırken değil, hastaneye gitmek, toplu taşıma kullanmak ve markete gitmek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılarken dahi ciddi endişe duyuyor.
 24 Kasım 2020 13:59
+Aa- Yazdır
Vatandaşın yüzde 82'si markete giderken dahi endişe taşıyor

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un ortaya koyduğu verilere göre, her 10 kişiden 7'si hastaneye gitme ve toplu taşıma kullanma konusunda ciddi endişe taşıdığını belirtiyor.

Markete gitme konusunda bile endişe hakim

Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 82'si de markete-süpermarkete gitme konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

Kötümser hissedenler iki katına çıktı

Araştırmaya göre, salgının ülke üzerindeki etkileri konusunda kötümser hissedenlerin oranı son bir ay içinde iki katına ulaştı.

Vatandaşlara son bir hafta içinde koronavirüs salgınının genel etkileri hakkında hislerini sorulduğunda, yüzde 66'sı daha kötümser olduğunu söyledi.

Bu oran yüzde 33'tü

Ekim ayında koronavirüsün genel etkileri hakkında hisleri sorulan katılımcıların yüzde 33'ü kötümser olduğunu söylemişti.

Markete gitmek bile endişe kaynağı

Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi: Her ne kadar bireysel önlemlerin önemi çok büyükse de son haftalarda toplumda giderek artan bir kötümserlik duygusu hakimdi.

Vatandaşların büyük kısmı devletin genel önlemler almasını bekliyordu, istiyordu.

Büyük çoğunluk toplu taşıma kullanmak ve hastaneye gitmekten büyük endişe duyuyor.

Kaçınılmaz bir ihtiyaç olmasına rağmen markete gitmek bile endişe kaynağı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti
24 Kasım 2020 16:21		 AK Parti MYK toplandı
24 Kasım 2020 15:55
Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
24 Kasım 2020 15:52		 Emekli Tümamiral Kutluk: Türk gemisine müdahalenin gizli siyasi hedefi var
24 Kasım 2020 15:45
Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat
24 Kasım 2020 15:40		 İçişleri Bakanı Soylu: Kadını vuracağına kendini vur, delikanlısın ya
24 Kasım 2020 14:41
Bakan Selçuk'tan Başöğretmen paylaşımı
24 Kasım 2020 14:38		 Hizmet Şeref Belgesi'ni 33 yıl önce öğrencisi olan Şırnak Valisi'nin elinden aldı
24 Kasım 2020 14:20
CHP'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılsın' önerisi
24 Kasım 2020 14:03		 MSB'den asker ailelerine özel birim
24 Kasım 2020 13:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:39 - Vali Aydoğdu, ağlayan öğretmenle ağladı16:32 - Bakan Selçuk'tan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması16:24 - Banka müdürünü yumruklayıp taciz eden sanığa hapis16:21 - Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti16:09 - Validen uyarı: Gereksiz yere hareket etmeyelim16:03 - Alman Bakan'dan, Türk gemisinde hukuk dışı aramaya açıklama
15:55 - AK Parti MYK toplandı15:52 - Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti15:48 - Yakalanınca 'yeter çektiğiniz' diyerek tepki gösterdi15:45 - Emekli Tümamiral Kutluk: Türk gemisine müdahalenin gizli siyasi hedefi var15:40 - Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat15:36 - İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu
15:33 - Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı15:23 - Bu mezarlık, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor!15:20 - Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama15:15 - Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı15:12 - Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu
15:09 - Hazine 5,6 milyar lira borçlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece 2 de yemek yapanın takipçisi 2
tahterevalli 2
sadakatsiz 1
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 4
cep telefonunu evde unutmak 5
Bulaş 1
Sakkara lahitleri 1
mbwana samatta 1
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 2
diego perotti 1
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak- İlan iptal edildi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam