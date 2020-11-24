Vatandaşın yüzde 82'si markete giderken dahi endişe taşıyor
|24 Kasım 2020 13:59
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Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un ortaya koyduğu verilere göre, her 10 kişiden 7'si hastaneye gitme ve toplu taşıma kullanma konusunda ciddi endişe taşıdığını belirtiyor.
Markete gitme konusunda bile endişe hakim
Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 82'si de markete-süpermarkete gitme konusunda endişeli olduğunu ifade etti.
Kötümser hissedenler iki katına çıktı
Araştırmaya göre, salgının ülke üzerindeki etkileri konusunda kötümser hissedenlerin oranı son bir ay içinde iki katına ulaştı.
Vatandaşlara son bir hafta içinde koronavirüs salgınının genel etkileri hakkında hislerini sorulduğunda, yüzde 66'sı daha kötümser olduğunu söyledi.
Bu oran yüzde 33'tü
Ekim ayında koronavirüsün genel etkileri hakkında hisleri sorulan katılımcıların yüzde 33'ü kötümser olduğunu söylemişti.
Markete gitmek bile endişe kaynağı
Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi: Her ne kadar bireysel önlemlerin önemi çok büyükse de son haftalarda toplumda giderek artan bir kötümserlik duygusu hakimdi.
Vatandaşların büyük kısmı devletin genel önlemler almasını bekliyordu, istiyordu.
Büyük çoğunluk toplu taşıma kullanmak ve hastaneye gitmekten büyük endişe duyuyor.
Kaçınılmaz bir ihtiyaç olmasına rağmen markete gitmek bile endişe kaynağı.
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