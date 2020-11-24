İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde karayollarında çalışan müteahhit firma ekiplerinin yol çizgi çalışmalarında kullandıkları dubaları toplama şekli amatör kameralara yansıdı. Hem pratik hem de tehlikeli bu çalışmayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
|24 Kasım 2020 14:05
|+Aa- Yazdır
Bozüyük-Söğüt karayolunda bakım çalışması yapan ekipler tarafından yolda çizgi çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından sürücülerin çizgilerden geçmesini önlemek amacıyla konulan dubaları toplama işlemi amatör kameralarca görüntülendi. Seyir halindeki bir kamyonetin arka kısmındaki bir bölüme oturarak dubaları toplayan işçinin görüntüleri pratik olmakla birlikte bir o kadar da tehlikeli olarak yorumlandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vali Aydoğdu, ağlayan öğretmenle ağladı
24 Kasım 2020 16:39
|Yakalanınca 'yeter çektiğiniz' diyerek tepki gösterdi
24 Kasım 2020 15:48
|İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu
24 Kasım 2020 15:36
|Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı
24 Kasım 2020 15:33
|Bu mezarlık, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor!
24 Kasım 2020 15:23
|Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama
24 Kasım 2020 15:20
|Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı
24 Kasım 2020 15:15
|Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu
24 Kasım 2020 15:12
|Kilogramı 3 liraya satılan hamsiye yoğun ilgi
24 Kasım 2020 15:07
|7 yıldır dağda yaşıyor...Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi
24 Kasım 2020 15:00