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'Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan hayatını kaybetti.
 24 Kasım 2020 14:10
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'Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti

Bugüne kadar 'Kurtlar Vadisi', 'Bizim Aile', 'Çiçek Taksi' ve 'Kurtuluş' başta olmak üzere 100'e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Devrim Parscan'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter hesabı duyurdu: Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun
Memurlar.Net
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