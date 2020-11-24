1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak, Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege Denizi'nde ise fırtına bekleniyor.
 24 Kasım 2020 14:18
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Artvin ve Şırnak çevrelerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vali Aydoğdu, ağlayan öğretmenle ağladı
24 Kasım 2020 16:39		 Yakalanınca 'yeter çektiğiniz' diyerek tepki gösterdi
24 Kasım 2020 15:48
İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu
24 Kasım 2020 15:36		 Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı
24 Kasım 2020 15:33
Bu mezarlık, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor!
24 Kasım 2020 15:23		 Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama
24 Kasım 2020 15:20
Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı
24 Kasım 2020 15:15		 Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu
24 Kasım 2020 15:12
Kilogramı 3 liraya satılan hamsiye yoğun ilgi
24 Kasım 2020 15:07		 7 yıldır dağda yaşıyor...Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi
24 Kasım 2020 15:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:39 - Vali Aydoğdu, ağlayan öğretmenle ağladı16:32 - Bakan Selçuk'tan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması16:24 - Banka müdürünü yumruklayıp taciz eden sanığa hapis16:21 - Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti16:09 - Validen uyarı: Gereksiz yere hareket etmeyelim16:03 - Alman Bakan'dan, Türk gemisinde hukuk dışı aramaya açıklama
15:55 - AK Parti MYK toplandı15:52 - Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti15:48 - Yakalanınca 'yeter çektiğiniz' diyerek tepki gösterdi15:45 - Emekli Tümamiral Kutluk: Türk gemisine müdahalenin gizli siyasi hedefi var15:40 - Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat15:36 - İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu
15:33 - Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı15:23 - Bu mezarlık, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor!15:20 - Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama15:15 - Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı15:12 - Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu
15:09 - Hazine 5,6 milyar lira borçlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece 2 de yemek yapanın takipçisi 2
tahterevalli 2
sadakatsiz 1
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 4
cep telefonunu evde unutmak 5
Bulaş 1
Sakkara lahitleri 1
mbwana samatta 1
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 2
diego perotti 1
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak- İlan iptal edildi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam