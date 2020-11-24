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Üniversiteli Raşit'in cinayet davasında karar çıktı

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden tanıştığı üniversite öğrencisi Raşit Alpi'yi (23) cinsel ilişkiye girmek için gittiğini öne sürdüğü evinde çıkan tartışma sonucu öldüren Mustafa Şen (32), müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 24 Kasım 2020 14:24
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Üniversiteli Raşit'in cinayet davasında karar çıktı

Eskişehir'de üniversite okuyan Raşit Alpi'den ailesi geçen şubat ayında 2 gün boyunca haber alamadı. Durumdan şüphelenen aile polise başvurdu. Polis ekipleri savcılık talimatıyla çilingirden yardım alarak Alpi'nin Şirintepe Mahallesi'ndeki evine girdi. Alpi'nin 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Raşit Alpi'nin telefon ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları incelemelerde en son Mustafa Şen ile görüştüğünü tespit etti. Polis ekipleri Şen'i evinde gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı, evinin mutfağında sakladığı bıçağı ve çaldığı cüzdanı polis ekiplerine teslim etti. Mustafa Şen emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet artı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Mustafa Şen'in karar duruşması bugün görüldü. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mustafa Şen, Nitelikli Kasten İnsan Öldürme suçundan müebbet ve nitelikli yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti zanlının tutukluluk durumunun devamına karar verdi.
İhlas Haber Ajansı
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