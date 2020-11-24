Üniversiteli Raşit'in cinayet davasında karar çıktı
|24 Kasım 2020 14:24
|+Aa- Yazdır
Eskişehir'de üniversite okuyan Raşit Alpi'den ailesi geçen şubat ayında 2 gün boyunca haber alamadı. Durumdan şüphelenen aile polise başvurdu. Polis ekipleri savcılık talimatıyla çilingirden yardım alarak Alpi'nin Şirintepe Mahallesi'ndeki evine girdi. Alpi'nin 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Raşit Alpi'nin telefon ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları incelemelerde en son Mustafa Şen ile görüştüğünü tespit etti. Polis ekipleri Şen'i evinde gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı, evinin mutfağında sakladığı bıçağı ve çaldığı cüzdanı polis ekiplerine teslim etti. Mustafa Şen emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müebbet artı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Mustafa Şen'in karar duruşması bugün görüldü. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mustafa Şen, Nitelikli Kasten İnsan Öldürme suçundan müebbet ve nitelikli yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti zanlının tutukluluk durumunun devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Banka müdürünü yumruklayıp taciz eden sanığa hapis
24 Kasım 2020 16:24
|CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı cezaevine gönderildi
24 Kasım 2020 14:27
|FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
24 Kasım 2020 13:30
|Genç doktor 7 yıldır aynı kabusu yaşıyor. 1.570 farklı numaradan aradı
23 Kasım 2020 15:10
|Mehmet Baransu'yla ilgili karar açıklandı
23 Kasım 2020 13:10
|İstismarla suçlanan babaya beraat kararı isyan ettirdi
23 Kasım 2020 07:51
|Matbaada 1 milyon sahte dolar basan 6 kişi tutuklandı
22 Kasım 2020 22:12
|Bahisçilerin 100 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu
21 Kasım 2020 19:02
|Başsavcıya yönelik tehdit suçlamasında Demirtaş ifade verdi
20 Kasım 2020 13:19
|Necmeddin öğretmeni öldüren lise öğrencisine 22 yıl hapis
20 Kasım 2020 12:10