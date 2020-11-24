Koronadan öldü, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde uzun yıllar sınıf öğretmenliği yapan emekli öğretmen Mehtap Bedenbaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde korona virüsü (Covid19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Edilen bilgilere göre; 25 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan 64 yaşındaki Mehtap Bedenbaşı korona virüse yakalandı. Dört gün önce fenalaşarak hastanede tedavi altına alınan Bedenbaşı, Korona virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi. Bedenbaşı'nın cenazesi Melikgazi Kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak toprağa verildi.

Eşini kaybetmekten dolayı çok üzgün olduğunu belirten öğretmenin eşi Hamdi Bedenbaşı; "Çok üzgünüm, eşim üç gündür tedavisi görüyordu, dördüncü günde kaybettik maalesef. Bugün öğretmenler gününde ne kadar güzel tesadüf etti" dedi.

Cenazeye katılan Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler ise; "Tabiki üzgünüz değerli öğretmenlerimizin böyle önemli bir günde vefat etmeleri bizleri çok derinden üzmüştür. Öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun inşallah. Öğretmenlerimiz tabiki bu camiaya hizmet etmiş, emek vermiş bir arkadaşımız. Kendisi ile beraber çalışma imkanımız olmadı ama kendisine bu önemli günde cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.