Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, kumar masasında yakalandılar
Nevşehir'in Avanos ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak metruk bir binada kumar oynayan 5 kişiye toplamda 34 bin 685 lira idari para cezası kesildi.
|24 Kasım 2020 14:35
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Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Orta Mahallede metruk bir binada kumar oynanmasına yönelik yapılan ihbar sonrasında baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrasında Ş.B., A.K., İ.K., S.U. ve S.K. korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak masada kumar oynarken polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilere sosyal mesafe, maske ve kumar oynama suçundan toplamda 34 bin 685 lira idari para cezası kesilirken şüpheliler hakkında tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
Polis ekiplerince yapılan baskın sonrasında ise masa üzerinde bulunan 104 adet iskambil oyun kağıdı, iki adet kutu içerisinde ambalajlı 20 adet oyun kağıtlarının yanı sıra masa üzerinde bulunan 5 liraya da el konuldu.
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