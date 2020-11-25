Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!

Akademik kadro ilanlarının gerek öğretim üyesi gerek öğretim elemanı olsun, yükseköğretim kurumları tarafından herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi olmaksızın yayımlanması birçok zaman kişiye özel ilanlarla üniversitelerin gündeme gelmesine neden olmaktadır.

Bu defa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından 21.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bir doktor öğretim üyesi ilanına sosyal medya üzerinden eğitim bilimciler tepki göstermiştir. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından duyurulan ilanda; Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için "Eğitim yönetimi ve denetiminde tezli yüksek lisans, İŞLETME ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK ve örgütsel davranış üzerine çalışmalar yapmış olmak." özel şartı aranmaktadır.

Görüldüğü gibi ilana çıkılan bölüm ve ilandaki doktora alanı tamamen ayrı disiplinlerdir. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen bilim alanlarında da farklı temel alanlar üzerinde nitelendirilmiştir. İlave olarak, söz konusu ilana Eğitim Bilimleri alanında doktora yapmış kişilerin başvuramaması büyük haksızlık oluşturmaktadır.

Diğer taraftan, bu şekilde ilanların ardı arkası kesilmezken asıl merak ettiğimiz bir husus da 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreninde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ tarafından kasım ayı içerinde, yine kasım başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyon toplantılarında ise birkaç hafta sonra faaliyete geçirileceği belirtilen 2020 yılı YÖK hedefleri arasında gösterilen Akademik Liyakat Platformunun neden hala aktif hale getirilemediğidir.

Son olarak bir yandan geçtiğimiz günlerde kişiye özel alım ilanları sonucunda bazı Rektörlerin görevine son verilirken, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun bilgi notunda kişiye özel ilanlarla ilgili "..... söz konusu atama işleminde rol alan yetkililer açısından idari ve cezai sorumluluklar doğuracağı açıktır" ifadelerine rağmen halen yukarıda yer verilen ilanın yayımlanmasına maalesef onay veren eski YÖK Denetleme Kurulu üyelerinden olup İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK tarafından haklı eleştirimiz sonucu ilanda düzeltme yapılması gerektiğini dikkatine sunuyoruz.