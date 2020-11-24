Böyle dolandırıcılık görülmedi! Eşinden boşandırdı, kredi çektirdi...

İddiaya göre, Erzurum'da Tuba P., ortağı Seda K. aracılığıyla inşaat işi adı altında vatandaşlardan para topladı. Tuba P.'ye bazı vatandaşlar arabasını satıp, bazıları da bankadan kredi çekerek para verdi. Kendisine son verilen paraların geri ödemesini yapmadığı iddia edilen Tuba P. hakkında yaklaşık 40 kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

"EŞİNDEN BOŞANDIRDI, KREDİ ÇEKTİRDİ, PARAYI ALIP SIRRA KADEM BASTI"

Tuba P., M.N.'nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti. Ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi. Akşam eve gelen kadın, eşi M.N.'ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden M.N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.'ye verdi. Parayı alan Tuba P. geri ödemesini yapmayarak sırra kadem bastı. Olaydan sonra çift gerçekten ayrıldı. 2 yaşındaki çocuğunu göremediğini ifade eden M.N., 7 yıllık evliliğinin bu yüzden bittiğini söyledi.

"GEREKİRSE SENDEN BOŞANIRIM YİNE DE BU İŞE GİRERİM"

Eşinin inşaat işinde çok para var demesi üzerine bu işe dahil olduğunu sonradan Bitcoin'e para yatırdıklarını anladığını kaydeden mağdur M.N., "Bundan 10 ay önce eşimin arkadaşı eşime, bir inşaat işi var annemler bu işe girip kar ettiler. Dilerseniz sizde arabanızı satıp yatırım yapın, belli bir birikim yaparak ev alın diye söylemiş. Kamuda asgari ücretle çalışan işçileriz. Eşim bu durumu gelip bana söyledi. Ben eşime bir arabamız var kalsın kapımızda bu işe girme dedim. Eşim gerekirse senden boşanırım yine de bu işe gireceğim dedi. Ben izin vermek zorunda kaldım ailemi kaybetmemek için. 59 bin TL Seda K. üzerinde Tuba P.'ye para yatırdık. Tuba P. bize belirli para karşılığında kar vereceğiz yine para bulun dedi. Eşim benden habersiz 5 kişiden para toplamış. Bu paranın meblağı da toplamda 1 trilyon 800 bin liraya vuruyor. Bende çevremden toplayıp verdim. Eylül ayında bu olay patladıktan sonra 427 bin TL verdi. Daha sonra işi öğrendim ki bitcoin inşaat malzemesi değilmiş" diye konuştu.

"SENET TEKLİF ETTİ, ERTESİ GÜN ZORLA SENET ALDILAR DİYE BİZİ SAVCILIĞA VERDİ"

M.N., "Bize senet teklifinde bulundular. Tuba P., bize 1 milyon 800 bin TL ödeyeceğine dair senet verdi. Daha sonra savcılığa zorla benden senet aldılar diye suç duyurusunda bulundu. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumuzda da benimle hareket edenlerin sonu gidin bakın ne haldeler, siz sürünmeye devam edeceksiniz gibi şeyler söyledi. Bunlar bizi nitelikli dolandırdılar. Hesaplarının hacklendiğini söylüyorlar, biz buna inanmıyoruz. Ortağı da Tuba P.'nin hesabında 200 trilyon para olduğunu gördüğünü söylüyor. 200'e yakın mağdur var ortada. 10 ay önce başladı bu ticaret bunlar 6 yıldır Erzurum'da bu işi yapıyorlarmış. Sonradan bitcoin olduğunu söylediler ama iş işten geçmişti. İnsan bilerek gidip de alın teri ile kazandığı parayla kumar oynamaz. 1 milyon 640 bin lira kaybımız var" dedi.

"TUBA P. BİZİ BOŞANDIRDI"

Tuba P. ile eşinin kredi çekmek için bankaya gittiklerini ifade eden M.N., "Ancak benim eskiden bankalara olan borcumdan dolayı eşime, benimle resmi nikahı var diye krediyi vermediler. Banka görevlisinin boşandığınız zaman kredi çekebilirsiniz lafını duyan Tuba P. eşimle beni adliyede boşanma davası açtırarak boşattırdı ve kredi çektirdi. Biz normalde kağıt üzerinde boşanmamız gerçeğe dönüştü. 2 yaşındaki çocuğumu göremiyorum. Tuba P.'nin kapısına gidip para istediğimiz de bizi savcılığa şikayet ediyor. Ben 7 yıllık evliliğimi bitirdim. Eşim de psikolojik sorunlarından dolayı beni evde görmek istemiyor o beni suçluyor, ben onu suçluyorum" şeklinde konuştu.

"ÇEVREMDEN PARA TOPLAYIP BU İŞE YATIRDIM"

6-7 ay kadar önce bir arkadaşlarını aracılığıyla Tuba P. ve Seda K. ile tanıştığını ifade eden diğer mağdur M.E. ise, "Arkadaşım kendisinin de, ailesinin, kız kardeşinin de bu işten para kazandığını söyledi. Bizde araştırıp bu işe girdik. Tuba P., farklı zamanlarda bizden para talep etti. Bazılarına da biz sebep olduk. Biri 54 bin TL kredi çekip verdi. Hatta elden aldığı parayı da inkar ediyor. Kendim 85 bin TL kredi çekip onu verdim yine arkadaşımızdan 15 bin TL para alıp onu verdim. Toplamda 167 bin TL'lik bir para verdik. Bize bunları birer katı karıyla vereceğini söyledi. Bu işi 5-6 yıldır yapıyormuş kendisi" ifadelerini kullandı.

"İKİ ORTAK BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR"

Geçen Eylül ayında dolandırıldıklarını anladıklarını belirten M.E., "Bize hacklendiğini söyledi. Paraların ortağı Seda K.'da olduğunu söyledi. Ortağı Seda K. da paraların Tuba P.'de olduğunu söyledi. Birbirlerini suçluyorlar. 30-40 kişi bu şekilde mağdur oldu. Tuba P.'nin yanına yaklaştığımızda 'işinizden ederim, biz sayılı ailelerdeniz iş yerinize gelirim' gibi sözler söylüyor. Yanına gittiğinde bizi tehditten savcılığa veriyor. Biz paramızın peşindeyiz, tehdit de etmedik onu. Kendini aklamak için mağdurların hepsini birbirine düşürerek kimse kendiyle muhatap olmamasını sağlamaya çalıştı. Dava sürecini başlattık. Bilgisayar siber suçlarda inceleniyor" açıklamalarında bulundu.