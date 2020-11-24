7 yıldır dağda yaşıyor...Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi
|24 Kasım 2020 15:00
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Bursa'nın önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da teknolojiden uzak yaşayan 36 yaşındaki İlhan Budak, çevresinde 'Uludağ'ın Robinson Crusoe'u olarak biliniyor. Katıldığı koşularında birçok başarı elde eden Budak, "Sevgi ve spor yapma tutkusu sebebiyle burada yaşıyorum" dedi.
Ormanda doğal olarak yetiştirdiği ürünlerle beslendiğini ve spor yaptığını ifade eden Budak (36), "7 yıldır Bursa Uludağ'da barakada yaşıyorum. Tek başıma yaşamaktan da korkmuyorum. Çok nadir ayı geliyor. Ektiğim ürünlere ise zarar vermiyor. Ektiğim ürünlerden gelenlere de ikram ediyorum. Sporcu bir geçmişim var. Birçok turnuvadan aldığım madalyalarım başarılarım var. Arkadaşlar geliyor. Onlardan tarafından olan biten gelişmeleri öğreniyorum. Yarış olduğunda ise çıkıp gidiyorum. Köylerde çalışarak para kazanıyorum. Fiziksel anlamda köylülerin yapamadığı işleri ben yapmaya çalışıyorum. 7 yıl önce çeşitli mesleklerde çalıştım. Sağlık açısından dağları seçtim. Kışın yoğun kar olduğunda aşağı inemediği için yazları bazı ürünleri stokluyorum. Hayatımın sonuna kadar da bu şekilde yaşamak istiyorum. Teknoloji kullanmadan arkadaşlarım tarafından bilgi ediniyorum. Bu güne kadar katılıp da tamamlayamadığım bir maraton olmadı" dedi.
"Her gün Uludağ'ın ağaçları arasında gezinerek kendimi zinde tutuyorum" diyen Budak, "Bugüne kadar en uzun Bordum'daki maratona katıldım. Yaklaşık 150 kilometreydi" şeklinde konuştu.
Uludağ'a zirve yürüyüşüne çıkan dağcılar ve doğa tutkunları da zaman zaman İlhan Budak'ı ziyaret ederek sohbeti ihmal etmiyor
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