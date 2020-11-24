1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kilogramı 3 liraya satılan hamsiye yoğun ilgi

Artvin'in Hopa ilçesinde kilogramı 3 liraya satılan hamsi yoğun ilgi gördü.
 24 Kasım 2020 15:07
+Aa- Yazdır
Kilogramı 3 liraya satılan hamsiye yoğun ilgi

İlçede balıkçılık yapan Serkan Aksoy, her eve balık girsin düşüncesiyle kampanya başlatarak hamsinin kilogramını 3 liradan satışa sundu.

Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçedeki Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına büyük oranda uyarken, uymayan vatandaşlar da polis ekiplerince ikaz edildi.

Kampanya hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Serkan Aksoy, dededen babadan beri balıkçıkla uğraştıklarını söyledi.

Hamsi kampanyasını 3 yıldır düzenlediklerini ifade eden Aksoy, "Kampanya kapsamında 3 yıldır hamsinin kilogramını 3 liradan veriyoruz. Bu yıl ki kampanyamızı da bugün yaptık. Emniyet müdürlüğümüzün de desteği ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, kampanyamızı sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında bu sene 60 ton hamsiyi 3 liradan vereceğiz. Akşam saatlerine kadar bunun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

- Yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için eve servis

Evden çıkamayacak durumdaki aileleri de düşündüklerini kaydeden Aksoy, "Yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için evlere servisimiz vardır. Evlere kadar hamsi götürüyoruz. Bu kampanyayı bize ulaşan yaşlılarımızın ayağına kadar götürüyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'in, hamsisiyle meşhur olduğunu anımsatan Aksoy, "Kampanyamıza yoğun ilgi var. Amacımız hamsi girmeyen ev kalmasın. Hamsinin kilogramının 50 liraya kadar çıktığı günler oldu. Biz hamsi girmeyen sofra kalmasın istedik. Bu gaye ile 3 senedir kampanyamızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza uygun fiyata hamsi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kampanya kapsamında 10 kilogram hamsi alan bir otobüs firmasında muavinlik yapan Mustafa Çaybaşı, "Ben Kayseriliyim. İşim gereği bugün Hopa'dayım. Kampanyayı duydum. Fiyatlar çok uygun. Kayseri'de 15 lira civarında. Bende bu fırsatı değerlendirerek 10 kilogram hamsi alarak memleketime götüreceğim." dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vali Aydoğdu, ağlayan öğretmenle ağladı
24 Kasım 2020 16:39		 Yakalanınca 'yeter çektiğiniz' diyerek tepki gösterdi
24 Kasım 2020 15:48
İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu
24 Kasım 2020 15:36		 Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı
24 Kasım 2020 15:33
Bu mezarlık, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor!
24 Kasım 2020 15:23		 Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama
24 Kasım 2020 15:20
Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı
24 Kasım 2020 15:15		 Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu
24 Kasım 2020 15:12
7 yıldır dağda yaşıyor...Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi
24 Kasım 2020 15:00		 Koronadan öldü, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi
24 Kasım 2020 14:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:39 - Vali Aydoğdu, ağlayan öğretmenle ağladı16:32 - Bakan Selçuk'tan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması16:24 - Banka müdürünü yumruklayıp taciz eden sanığa hapis16:21 - Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti16:09 - Validen uyarı: Gereksiz yere hareket etmeyelim16:03 - Alman Bakan'dan, Türk gemisinde hukuk dışı aramaya açıklama
15:55 - AK Parti MYK toplandı15:52 - Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti15:48 - Yakalanınca 'yeter çektiğiniz' diyerek tepki gösterdi15:45 - Emekli Tümamiral Kutluk: Türk gemisine müdahalenin gizli siyasi hedefi var15:40 - Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat15:36 - İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu
15:33 - Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı15:23 - Bu mezarlık, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor!15:20 - Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama15:15 - Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı15:12 - Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu
15:09 - Hazine 5,6 milyar lira borçlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Burhan Altıntop 9
defter tasdik ücreti 2
diego perotti 1
sadakatsiz 1
pozii 7
kapitalizm 1
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 2
bir başkadır 4
urmu dut 1
mbwana samatta 1
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak- İlan iptal edildi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam