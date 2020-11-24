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Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama

BATMAN'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü'de, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ın katılımıyla düzenlenen buruk kutlama programında duygulu anlar yaşandı. Törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, "O ay yüzlü Aybüke'nin kime ne zararı vardı? Bu bölgenin çocuklarına hizmet vermekten başka ne hedefi vardı? Biz bugün daha neşeli bir arada olmak istemez miydik? Niye elimizden aldınız bu düğün günümüzü, cenaze gününe çevirdiniz" dedi.
 24 Kasım 2020 15:20
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Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama

Batman Valiliği'nce 24 Kasım Öğretmen Günü kutlamalar, Kozluk ilçesinde 3 yıl önce yaşanan terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının yaşatıldığı Halk Kütüphanesi'nde yapıldı. Programa Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehit öğretmen Aybüke'nin babası Sadık Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. Programda müzik öğretmenlerinin, Aybüke öğretmenle özdeşleşen 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirmeleri salonda duygulu anlar yaşandı.

'BU DÜĞÜN GÜNÜMÜZÜ, CENAZE GÜNÜNE ÇEVİRDİNİZ'

Programda konuşan Vali Hulusi Şahin, Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk kutladıklarını belirterek, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şölen gibi kutlamamız gerekirken, biz bugün sanki şehitler günü ve bir cenazede gibi çok duygulu anlar yaşıyoruz. Bunun sebebi evlatlarımızı katleden hain zalim karanlık zihniyettir. Bu hain zalim karanlık zihniyet evlatlarımızı katlediyor. Sadece öğretmenlerimizi değil hemşirelerimizi, doktorlarımızı, imamlarımızı polislerimizi, askerlerimizi, korucularımızı katlediyor. Halbuki bu toprağın evlatları, bu topraklara görevi neyse huzur, eğitim ve sağlıkta hizmet götürmeye çalışıyorlar. O ay yüzlü Aybüke'nin kime ne zarar vardı? Bu bölgenin çocuklarına hizmet vermekten başka ne hedefi vardı? Biz bugün daha neşeli bir arada olmak istemez miydik? Niye elimizden aldınız bu düğün günümüzü, cenaze gününe çevirdiniz" dedi.

Şehit öğretmen Aybüke'nin babası Sadık Yalçın ise kızının adının kütüphaneye verilmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"Batman'da olmaktan çok memnunum. Bu güzel eserin yapılması ve kızımın isminin verilmesinden ötürü ayrıca mutlu oldum. Sayın Valimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 'Ölmeyecek, yaşatacağız' ifadesinin anlamı böyle eserler olsa gerek. Batman'a 3'üncü gelişim. İlk gelişim, kızımın öğretmenliği kazandığında olmuştu, daha sonra konukevinin açılışına gelmiştim. Ülkemizin farklı şehirlerinde şehitlerimizin isimlerinin böylesi kurumlara verilmesi gerçekten çok ayrı bir duygudur."
DHA
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