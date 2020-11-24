Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı
|24 Kasım 2020 15:33
|+Aa- Yazdır
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Avşar köyü, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerine kurulan Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından boşaltıldı. Su altında kalan köy, kurak geçen yılın ardından akarsu ve barajlardaki suyun çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi.
Yıllar önce yaşadıkları evlerin kalıntılarını görmek için baraj gölü kıyısına gelen mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı.
Köylülerden Ahmet Dönmez, AA muhabirine, evlerinin baraj yapımı nedeniyle istimlak edildiğini, burayı terk ederek başka yere taşındıklarını anlattı.
41 yıl yaşadığı eski mahallesini seyrederken duygulandığını dile getiren Dönmez, "Köyümüzde yaşarken harmandan geldiğimizde tozluyken bir kalıp sabun alıp ırmağın içine dalardık. Şu an baktığımızda evleri görüyoruz. Burada bir tane tarihi köprü vardı, o da suyun içerisinde kaldı. Bazen sular çekilince ortaya çıkıyor." diye konuştu.
Ali Burçak da evlerinin su altında kalması sonrasında Avşar Mahallesi'nin yüksek kesimlerine taşındıklarını, sular çekilip de evler gün yüzüne çıkınca anılarını hatırladıklarını ifade etti.
Zöhre Burçak ise yıllar önce mahalleye gelin geldiğini, en güzel günlerini burada yaşadığını belirterek, "Gençliğim burada geçmedi ama bir süre yaşadım. Evleri gördüğümüzde, anılarımızı konuşuyoruz. Tarlalarımız vardı, pamuk ekerdik. Onları hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali Aydoğdu, ağlayan öğretmenle ağladı
24 Kasım 2020 16:39
|Yakalanınca 'yeter çektiğiniz' diyerek tepki gösterdi
24 Kasım 2020 15:48
|İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu
24 Kasım 2020 15:36
|Bu mezarlık, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor!
24 Kasım 2020 15:23
|Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama
24 Kasım 2020 15:20
|Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı
24 Kasım 2020 15:15
|Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu
24 Kasım 2020 15:12
|Kilogramı 3 liraya satılan hamsiye yoğun ilgi
24 Kasım 2020 15:07
|7 yıldır dağda yaşıyor...Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi
24 Kasım 2020 15:00
|Koronadan öldü, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi
24 Kasım 2020 14:30