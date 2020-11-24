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Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti
 24 Kasım 2020 15:52
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Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu
Memurlar.Net
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