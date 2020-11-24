Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti
|24 Kasım 2020 15:52
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Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu
Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınçın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 24, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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