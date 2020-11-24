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Alman Bakan'dan, Türk gemisinde hukuk dışı aramaya açıklama

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: "Alman askerleri kendilerinden talep edileni yaptı"
 24 Kasım 2020 16:03
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Alman Bakan'dan, Türk gemisinde hukuk dışı aramaya açıklama

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, pazar günü Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, Alman askerlerinin "kendilerinden talep edileni yaptığını" savundu.

Karrenbauer, Alman Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu'nda yaptığı konuşmada, Akdeniz'de İrini Operasyonu kapsamında görev yapan "Hamburg" adlı fırkateynin, Türk bandıralı yük gemisine yönelik yasa dışı eylemine ilişkin açıklama yaptı.

Burada Alman askerlerinin tamamen doğru davrandığını iddia eden Karrenbauer, "Onlar İrini misyonu kapsamında kendilerinden talep edileni yaptılar. Türk tarafıyla bu tartışmanın olması Avrupa'nın bu misyonunun temel sorunlarından birini göstermektedir. Ancak askerlere karşı şimdi öne sürülen suçlamalar için hiçbir sebep olmadığını açıkça ifade etmek benim için önemlidir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye NATO'da önemli ortak"

Karrenbauer, Türkiye'nin NATO içinde bulunmasının önemine de işaret ederek "Türkiye NATO'da hala bizim için önemli bir ortak. Tersine soruyu da sormak gerekiyor; NATO ortağı olmazsa, Türkiye ile ilişkilerde ne iyi olabilirdi? Bu durum genel olarak bizim için ve özellikle sınır komşuları, özellikle Yunanistan için de daha zor olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karrenbauer, Almanya'nın Türkiye ile görev yaptığı NATO misyonlarında Türk askerlerinin güvenilir otak olduğunu kaydetti.

- Türkiye hukuk dışı aramaya sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da gemiye müdahalenin, Türkiye'nin rızası olmadan yapıldığını belirterek "İrini operasyonu, taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır." değerlendirmesini yapmıştı.

- İrini Harekatı

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 Nolu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.
Anadolu Ajansı
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