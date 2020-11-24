Validen uyarı: Gereksiz yere hareket etmeyelim

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ilgili, "Durum hem ilimizde hem ülkemizde iç açıcı değil. Hastaneye sevk ettiğimiz hasta sayımız, vefat eden hasta sayımız her geçen gün artmakta." dedi.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu getirilen kısıtlamalara uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti.

Kendilerinin zorlamasıyla değil, vatandaşların gönüllü olarak evde kalması gerektiğine işaret eden Ayaz, "Durum hem ilimizde hem ülkemizde iç açıcı değil. Hastaneye sevk ettiğimiz hasta sayımız, vefat eden hasta sayımız her geçen gün artmakta. Bu süreçte ateşin oksijenini kesmenin en önemli yolu hareketin azalması. Vatandaşlarımızdan bir kere daha bunu istiyoruz, lütfen gereksiz yere hareket etmeyelim. Gereksiz yere çarşıya çıkılmasın, misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda ilçelerde de ciddi vaka artışı yaşandığını, bazı köylerin karantina altına alındığını anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"Aşı ile ilgili müjdeler gelmeye devam ediyor. İnşallah bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bir miktar aşının gelip aşılama çalışmalarının başlaması planlanıyor. O zamana kadar biraz daha sabır. Şu anda hastanede gelen hastayı kabul etmeyecek durumda değiliz ancak doluluk her geçen gün artmakta. Yatırdığımız vatandaşı öyle yarın hemen taburcu edemiyoruz. Hastalık ağır bir hastalık. Sonuçta günlerce tedavi gerektiriyor."

Ayaz, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "İlk sokağa çıkma kısıtlaması için fena değil. Devam edecek kısıtlama ama kapsam genişleyebilir. Bizim isteğimiz vatandaşımızdan yasağın olduğu günlerde değil, olmadığı günlerde minimum hareket bu süreçte." diye konuştu.