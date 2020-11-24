YLSY tercih sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, YLSY tercih sonuçlarını açıkladı
|24 Kasım 2020 17:00
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2020 YLSY - Kurum Kontenjanları Tercih Sonuçları Açıklanmıştır (Yerleştirme Sonuçları)
1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanacak adayların kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar Bakanlığımızın REBUS (https://rebus.meb.gov.tr/) internet adresinden yayınlanmıştır.
Kurum kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adayların belge teslim sürecine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüz sitesinden (http://yyegm.meb.gov.tr/) daha sonra duyurulacaktır.
2020 YLSY - Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en Küçük ve En Büyük Puanlar için tıklayınız
Adaylara duyurulur.
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