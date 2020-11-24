Kılıçdaroğlu'nun 'öğretmen' açıklamasına büyük tepki!
|24 Kasım 2020 17:08
|+Aa- Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL AÇIKLAMASINA TEPKİ ÇIĞ GİBİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri hedef alan skandal açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." dedi.
Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 24, 2020
"DÜNYA SİYASETİ BÖYLE BİR TARZ GÖRMEDİ"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:
Memnun olmadığı kararı veren hakime "çete"
Beğenmediği sanatçıya "rezil adamlar"
Bugün de, üstelik Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize hakaret eden zavallı!
Ama hep hakaret eden, ötekileştiren, ayrıştıran başkaları!!!
Dünya siyaseti böyle bir tarz görmedi! Çabuk unutulacak!
Memnun olmadığı kararı veren hakime "çete"Bülent TURAN (@turanbulent) November 24, 2020
Beğenmediği sanatçıya "rezil adamlar"
Bugün de, üstelik Öğretmenler Gününde öğretmenlerimize hakaret eden zavallı!
Ama hep hakaret eden, ötekileştiren, ayrıştıran başkaları!!!
Dünya siyaseti böyle bir tarz görmedi! Çabuk unutulacak! pic.twitter.com/gPgH7MfcuV
Bu nasıl bir terbiyesizliktir.Ömer Arvas (@omerarvas) November 24, 2020
Sanatçı kendisini desteklemiyorsa yalaka, gazeteci kendisini desteklemiyorsa yandaş, öğretmen kendisini desteklemiyorsa iradesini pazarlayandır.
Toplumu kutuplaştıran da bölen de tam da bu pespaye zihniyettir. pic.twitter.com/5gcWHZwJDT
- Gazeteci kendisini desteklemiyorsa yandaşmedya adamı (@medyaadami) November 24, 2020
- Sanatçı kendisini desteklemiyorsa yalaka
- Öğretmen kendisini desteklemiyorsa iradesini pazarlayan.
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de toplumu 2'ye bölen bir fitne çukurudur.#benimöğretmenim pic.twitter.com/67gWrnHKYB
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çelik: Arınç'ın değerlendirmelerine MYK da katılmıyor
24 Kasım 2020 18:32
|Akşener ve Buldan, aynı maskeyle geldi
24 Kasım 2020 17:51
|AB'den Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklama
24 Kasım 2020 17:37
|Türkiye'den Ege'de üç yeni NAVTEX kararı
24 Kasım 2020 17:22
|Erdoğan, Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti
24 Kasım 2020 16:21
|AK Parti MYK toplandı
24 Kasım 2020 15:55
|Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
24 Kasım 2020 15:52
|Emekli Tümamiral Kutluk: Türk gemisine müdahalenin gizli siyasi hedefi var
24 Kasım 2020 15:45
|Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat
24 Kasım 2020 15:40
|İçişleri Bakanı Soylu: Kadını vuracağına kendini vur, delikanlısın ya
24 Kasım 2020 14:41