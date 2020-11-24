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Türkiye'den Ege'de üç yeni NAVTEX kararı

Türkiye'de Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni navtex yayınladı
 24 Kasım 2020 17:22
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Türkiye'den Ege'de üç yeni NAVTEX kararı

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki bazı adalara yaptığı askeri sevkiyata tepkili. Bu adaların Lozan ve Paris anlaşmalarıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği gerekçesiyle üç yeni NAVTEX yayınlandı.

Askeri sevkiyat yapılan adalar, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz.

Türkiye tarafından yayınlanan NAVTEX mesajlarında, Yunanistan'ın bu adalardaki askeri faaliyetlerinin daha önce Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir Türk Radyo tarafından yayınlanan atış sahası ile çakıştığı vurgulandı.

NAVTEX mesajında adalardaki askeri faaliyetlerle Lozan ve Paris antlaşmalarıyla belirlenen gayrı askeri statünün de ihlal edildiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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