Mediplast: Lazer epilasyon nedir?

Lazer ışınlarının yardımıyla estetik bir uygulama olarak kişilerin istenmeyen tüylerine kalıcı çözüm üreten uygulamaya lazer epilasyon denmektedir. Bu uygulama sayesinde kişilerde geçmişten günümüze kadar estetik bir problem haline gelen kıl ve tüy sorunları kalıcı bir şekilde yok edilmektedir. Zahmetsiz ve acı hissi oluşmadan diğer tüm kıl alma yöntemlerine göre pratik bir uygulamadır.

Mediplast ailesi olarak Elvan Group, Global Esthetic Center ve Küsbeoğlu AŞ şirketleri adı altında yurt dışında şu anda da devam etmekte olan hastanelerimiz güzellik merkezlerimiz vardır. Yurt dışında yakaladığımız başarıyı ülkemizde de yakalamak için Başakşehir'de hizmetinize girmiş bulunmaktayız. Mediplastta siz değerli misafirlerimizi ailemizden biri olarak görüp son teknoloji cihazlarımız deneyimli ve uzman kadromuzla steril bir ortamda sağlıklı bir hizmet almanız için sizleri Mediplastta bekliyoruz.

Her zaman sizin için neyi daha iyi yapabiliriz sorusunu baz alarak dinamik bir gelişim ile büyüyen Mediplast olarak size en iyi hizmeti sunmak birincil hedefimizdir. Mediplast en saygın, yetenekli doktorlar ve estetisyenlerden oluşan, hem yerel hem de uluslararası hasta portföyüne sahip bir ekipten oluşmaktadır.

Teknolojik alt yapının her alanda olduğu gibi estetik dünyasında da en önemli faktör olduğu günümüzde, estetik dünyasındaki tüm yenilikleri sizlere ulaştırmaktayız. Güzellik ve bakım işlemlerinde, invaziv medikal işlemler ve invaziv olmayan medikal işlemlerde FDA onaylı cihaz altyapımız ile size her zaman en iyiyi sunmayı hedeflemekteyiz. Kliniğimizde Visia cilt analiz cihazı ile tüm işlemlerden önce detaylı olarak yaptığımız cilt analizi doğrultusunda direkt olarak cildin problemlerine, hassasiyetine ve yaşına uygun tedaviler uygulamaktayız. Vectra 3D simülasyon cihazımız sayesinde ameliyat işlemlerinden önce üç boyutlu simülasyon imkanı da kliniğimizdeki mevcut üst düzey teknolojilerden biridir.

İki ayrı departmandan oluşan kliniğimiz bünyesinde 5 estetisyen. 3 doktor ve mikropigmentasyon uzmanımız yer almaktadır.

Mediplast Güzellik Merkezi

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Epilasyon işlemleri öncesinde kişilerin 15 gün kadar kıllarına dokunmaması köklerin görülmesi açısından faydalı bir işlemdir. Kıl yoğunluğu olan bölge dış etkenlerden ıslak mendil yardımıyla temizlenerek kişinin kıl ve cilt yapısına bağlı olarak uzman kişilerin tercih ettiği lazer yöntemleri kullanılarak bölge taranır.

Tarama sırasında zarar gören kıl kökleri seansların bitiminde dökülerek bir daha çıkması engellenmiş olur. Kişilerin seans sürelerini ve sıklığını uzmanlar belirlerken seanslara devam edilmesi başarı oranını arttırmaktadır. Lazer epilasyon uygulamalarında önemli olan kıl ve cilt yapısına göre uygun olan yöntemlerin belirlenmesidir.

Lazer Epilasyon Kimlere Uygulanır?

Oldukça güvenli ve kıl dokusunun dışında başka bir bölgeye zarar vermeden uygulandığı için lazer epilasyon işlemleri herkeste başarılı bir şekilde etki sağlamaktadır. 12 yaş üzeri kıl sorunu olan kadın ya da erkek fark etmeden herkese güvenli bir şekilde uygulama yapılabilir. Hamilelik ya da farklı bir rahatsızlık durumunda uzman kişiye bilgi verilmesi halinde uygulamada bir sakınca yoktur.

Lazer Epilasyon Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Estetik işlemlerin hepsinde olduğu gibi lazer epilasyon uygulamalarında da öncelikle muayene olunması ve mutlaka uygun yöntemin kişilere özel bir şekilde belirlenmesi gereklidir. İyi bir merkezde ve FDA onaylı cihazlar tarafından uygulamanın yapılması lazer epilasyon işlemlerinin başarısını arttırarak bir yan etki yaratmadan sürecin tamamlanmasına fayda sağlamaktadır.

İşlemler sonrasında ve sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin bilgisini uzman hastalara aktarmaktadır. Seanslardan 3 gün önce kılların tıraş edilerek uygulama yapılması gereklidir. Başka herhangi bir bakıma gerek olmadan hijyen yeterli olmaktadır.

Lazer Epilasyon Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Uygulamalardan sonra cildin zarar görmemesi için güneş ışınlarına direk maruz kalınmaması gereklidir. Güneş ışınlarına maruz kalınması durumunda mutlaka güneş koruyucu krem kullanılmalıdır. İlk 24 saat cildin hassasiyeti bakımından önemli olduğu için sıcak suyla teması uygun değildir. Kılların alındığı bölgede meydana gelebilecek olan kızarıklık ve şişlikler geçici olup buz kompresiyle rahatlama sağlanabilir. Başka bir bakım ya da işlem gerektirmeyen oldukça konforlu bir süreçle kıl sorunlarına kalıcı çözüm olan bir uygulamadır.

Lazer Epilasyon Faydaları Nelerdir?

Epilasyon işlemlerinden faydalanan kişiler için sağladığı en büyük avantaj kalıcı bir şekilde pürüzsüz bir tene kavuşulmasıdır. Diğer tüm yöntemlere göre acı olmadan, kalıcı etkileri olan bir uygulama olan lazer epilasyon uygulamaları kısa süreli ve acısız bir şekilde gerçekleşmektedir. Bakım ya da yapılması gereken bir uygulama olmadan kişi günlük hayatına hemen dönebilir. Başka bir dokuya zarar vermeden sadece kıl köklerine odaklanarak etki sağlayan lazer epilasyon yan etki ihtimali yaratmamaktadır.

Lazer Epilasyon Fiyatları

Estetik işlemlerin hepsi kişilere özel yöntemler belirlenerek yapılmaktadır. Lazer epilasyon uygulamalarında da işlem bu şekilde kişilere özel olarak gerçekleştirildiğinden fiyatları da değişiklik göstermektedir.

Uygulamanın yapılacağı merkez, kişinin uzmanlığı, seans süreleri ve sıklığı, kıl ve cilt yapısına bağlı olarak değişen yöntemler gibi etkenler lazer epilasyon fiyatlarında farklılık oluşmasının başlıca nedenleri arasında bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı net bilgi almak için mutlaka muayene olunarak cilt analizi yaptırılmalı ve detaylı tüm bilgiler uzman kişiden alınmalıdır.

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