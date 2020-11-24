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Binlerce öğrenci mezun etti, 'kendi öğrenciliği' devam ediyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 70 yaşındaki emekli öğretmen Abdulhalim Durma, araştırmacı ve yazarlığının yanı sıra yaptığı çeviri, fotoğraf merakı, jimnastik ve müzikle renklendirdiği yaşantısıyla dikkati çekiyor
 24 Kasım 2020 17:43
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Binlerce öğrenci mezun etti, 'kendi öğrenciliği' devam ediyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 70 yaşındaki emekli öğretmen Abdulhalim Durma, bitmek bilmeyen enerjisi ile araştırma ve çeviri yapıp, kitap yazıyor, fotoğraf çekiyor, sporu ihmal etmiyor ve müzikle ilgileniyor.

Emekli öğretmen Durma, öğrenmeye, üretmeye olan merakı ve kişisel gelişimine gösterdiği özen ile çevresine de örnek oluyor.

81 ili kapsayan "Evliyalar Şehri" kitap serisi hazırlayan ve bir kısmını yayımlayan Durma, yeni çalışmaları için de hazırlık yapıyor.

Durma, AA muhabirine, 1980 yılında Erzurum İmam Hatip Lisesinde Felsefe Grubu Dersleri Öğretmeni olarak başladığı mesleğinden 2005 yılında emekli olduğunu söyleyerek, "Emekliliği ertelemek sanki emeklilikten çalmak gibi geliyordu bana. Nasıl olsa günü geldiğinde hayattan emekli olacak insan. O yüzden ölüm öncesi hayattaki emeklilik yıllarımı yaşamak için zamanı geldiğinde emekli oldum." dedi.

- "Öğretmen sadece kendisini mezun edemez"

Öğretmenliği ömür boyu süren öğrenciliğe benzeten Durma, "25 yıllık öğretmenlik hayatımda binlerce öğrencim oldu, bütün öğrencilerimi mezun ettim fakat mezun edemediğim bir tek öğrenci vardı oda kendim. Çünkü öğretmenlik ömür boyu süren bir öğrencilik." ifadesinde bulundu.

Kutsal bir meslek olan öğretmenliği severek yaptığını, kendi gelişimi ile ilgili yol almaya devam ettiğini belirten Durma şunları dile getirdi:

"Kalıcı bir iz bırakmak, baki kalan bu kubbede geride hoş bir seda bırakmak için yazıyorum. Elli yıllık yazı hayatımda araştırma ve inceleme yazıları yazdım, tercüme ve roman çalışmaları yaptım. 81 ili kapsayan 'Evliyalar Şehri' kitap serisinin 50'nci eserini tamamladım. Bunlardan 10 eseri kitaplaştırarak okuyucuya sunduk, 40 eseri ise daha hızlı ve kolay ulaşım yolu olduğu için internet ortamında okuyucu ile paylaşıyoruz. Geriye kalan 31 il için halen çalışmalarım devam ediyor. Din ve psikoloji alanında yazılmış 6 eserin İngilizceden Türkçeye çevirisini yaptım. Bunun yanı sıra bir roman çalışması ile Suluova Yolpınar Köyü (Gala-Kaala) yöresi ile ilgili kitap çalışması da yapıyorum."

Yazı çalışmalarının dışında, gezi ve fotoğraf tutkusunun da hayatında önemli bir yer kapladığını anlatan Durma, "Fotoğraf çekmeye lise yıllarımda aldığım sarmalı ilk fotoğraf makinesi ile başladım. Gezmeyi gördüklerimi kayıt altına almayı seviyorum. Yerel televizyonlara tarih ve tabiat ile ilgili belgesel programları da yaptım." diye konuştu.

Güne jimnastik yaparak başladığını anlatan Durma, yazmanın yanı sıra müzikle ilgilenmeyi sevdiğini ve kendisini her fırsatta doğaya atarak fotoğraf çektiğini kaydetti.

Durma, çocuklara ve gençlere, kitap okuyarak, araştırarak, dil öğrenerek, spor yaparak, hobi edinerek sürekli kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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