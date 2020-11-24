Akşener ve Buldan, aynı maskeyle geldi
Meral Akşener grup toplantısına, Pervin Buldan'ın kadın grubuna seslendiği toplantıda taktığı, üzerinde "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazan maskeyle katıldı.
|24 Kasım 2020 17:51
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Haftalık TBMM grup toplantılarında liderler partililere seslendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
AYNI MASKEYİ TAKTI
Gündeme dair değerlendirmeler yapan Akşener'in salona gelirken taktığı maske ise dikkat çekti.
Akşener taktığı maskenin üzerinde "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazdığı görüldü.
Akşener'in yanında, vekillerin de aynı maskeyi kullandıkları görüldü.
Diğer yandan aynı maskeyi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da 20 Ekim'de kadın grubuna seslendiği toplantıda kullanmıştı.
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