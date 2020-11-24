EGM görevde yükselme sınav giriş belgesi yayımlandı
Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav giriş belgelerini yayımladı
|24 Kasım 2020 17:51
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Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav giriş belgelerini yayımladı.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ SİVİL MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 28 KASIM 2020 TARİHİNDE POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİNDE YAPILACAK OLUP, SINAVA KATILACAK ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANMIŞTIR.
SINAV BELGESİ İÇİN TIKLAYANIZ...
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