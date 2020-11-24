1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EGM görevde yükselme sınav giriş belgesi yayımlandı

Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav giriş belgelerini yayımladı
 24 Kasım 2020 17:51
+Aa- Yazdır
EGM görevde yükselme sınav giriş belgesi yayımlandı

Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav giriş belgelerini yayımladı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ SİVİL MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 28 KASIM 2020 TARİHİNDE POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİNDE YAPILACAK OLUP, SINAVA KATILACAK ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANMIŞTIR.

SINAV BELGESİ İÇİN TIKLAYANIZ...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başkentte toplu taşımaya 'sokağa çıkma yasağı' düzenlemesi
24 Kasım 2020 19:07		 Polisten, yasaktan haberin yok diyen vatandaşa: Sen bu dünyada yaşamıyor musun?
24 Kasım 2020 14:01
Hatay'da 90 ev karantinaya alındı
24 Kasım 2020 12:26		 İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'piknik' düzenlemesi
24 Kasım 2020 11:14
Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
24 Kasım 2020 11:03		 Ceza kesilen gençten polise... Öteki tarafta görüşeceğiz
24 Kasım 2020 11:00
Adalet GYS'ye Covid'li olduğu için giremeyenler sınava alınıyor
24 Kasım 2020 09:29		 Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
24 Kasım 2020 09:09
SABİM'e 9 milyon çağrı
24 Kasım 2020 08:24		 İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat ve gramaj denetimi
23 Kasım 2020 22:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - Başkentte toplu taşımaya 'sokağa çıkma yasağı' düzenlemesi18:54 - Alkollü ve tüfekli sürücüden şaşırtan savunma: Ben kötü insan değilim18:49 - Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti18:45 - Ambulans ile cip çarpıştı: 1 hemşire yaralı18:41 - Joe Biden'dan 'seçim bitti' açıklaması18:32 - Çelik: Arınç'ın değerlendirmelerine MYK da katılmıyor
18:29 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:26 - Doktor, yerli solunum cihazının üretimine katkı sağlıyor18:21 - Milletvekilinde korona çıktı, salon hemen boşaltılıp dezenfekte edildi18:06 - Lösemi tedavisi gören öğretmen ağladı, Valiyi de ağlattı17:55 - Tehlikeye aldırmadan kaza yerinden canlı yayın yaptılar17:51 - Akşener ve Buldan, aynı maskeyle geldi
17:51 - EGM görevde yükselme sınav giriş belgesi yayımlandı17:43 - Binlerce öğrenci mezun etti, 'kendi öğrenciliği' devam ediyor17:37 - AB'den Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklama17:34 - Çeyrek altın 750 TL'ye geriledi17:28 - Mediplast: Lazer epilasyon nedir?
17:22 - Türkiye'den Ege'de üç yeni NAVTEX kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Dolar günü 7,97 TL'den tamamladı
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Bakan Selçuk'tan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun 'öğretmen' açıklamasına büyük tepki!
Virüs aşısında gönüllü olan profesörden umutlandıran sözler!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
defter tasdik ücreti 2
yabancı sermaye 1
Burhan Altıntop 9
kum fırtınası 1
duopol piyasa 1
bir başkadır 4
pozii 8
Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin 4
Bütçe fazlası 1
jose mujica 1
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak- İlan iptal edildi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam