1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tehlikeye aldırmadan kaza yerinden canlı yayın yaptılar

Düzce'de, cipin önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yerinde bazı sürücülerin, hızla gelen araçlara rağmen cep telefonları ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması dikkat çekti.
 24 Kasım 2020 17:55
+Aa- Yazdır
Tehlikeye aldırmadan kaza yerinden canlı yayın yaptılar

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mahmut Güven yönetimindeki 34 DHS 694 plakalı cip, Cihan Polat'ın kullandığı 55 ADS 660 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Cihan Polat ile otomobilindeki Burhanettin Günaydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı gören bazı sürücüler, süratli gelen araçlara rağmen yol kenarında durarak cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Alkollü ve tüfekli sürücüden şaşırtan savunma: Ben kötü insan değilim
24 Kasım 2020 18:54		 Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
24 Kasım 2020 18:49
Ambulans ile cip çarpıştı: 1 hemşire yaralı
24 Kasım 2020 18:45		 Fabrika işçisi üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
24 Kasım 2020 14:31
Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı
24 Kasım 2020 13:53		 Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaatın çatısında intihara kalkıştı
24 Kasım 2020 13:40
İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu
24 Kasım 2020 12:53		 Patileri kesilen köpekle ilgili 3 kişi adli kontrolle serbest
24 Kasım 2020 12:44
Boş arazide bulunan bebek kurtarılamadı, anne gözaltına alındı
24 Kasım 2020 12:08		 Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü
24 Kasım 2020 11:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - Başkentte toplu taşımaya 'sokağa çıkma yasağı' düzenlemesi18:54 - Alkollü ve tüfekli sürücüden şaşırtan savunma: Ben kötü insan değilim18:49 - Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti18:45 - Ambulans ile cip çarpıştı: 1 hemşire yaralı18:41 - Joe Biden'dan 'seçim bitti' açıklaması18:32 - Çelik: Arınç'ın değerlendirmelerine MYK da katılmıyor
18:29 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:26 - Doktor, yerli solunum cihazının üretimine katkı sağlıyor18:21 - Milletvekilinde korona çıktı, salon hemen boşaltılıp dezenfekte edildi18:06 - Lösemi tedavisi gören öğretmen ağladı, Valiyi de ağlattı17:55 - Tehlikeye aldırmadan kaza yerinden canlı yayın yaptılar17:51 - Akşener ve Buldan, aynı maskeyle geldi
17:51 - EGM görevde yükselme sınav giriş belgesi yayımlandı17:43 - Binlerce öğrenci mezun etti, 'kendi öğrenciliği' devam ediyor17:37 - AB'den Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklama17:34 - Çeyrek altın 750 TL'ye geriledi17:28 - Mediplast: Lazer epilasyon nedir?
17:22 - Türkiye'den Ege'de üç yeni NAVTEX kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Dolar günü 7,97 TL'den tamamladı
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Bakan Selçuk'tan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun 'öğretmen' açıklamasına büyük tepki!
Virüs aşısında gönüllü olan profesörden umutlandıran sözler!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Korona kan grubu ilişkisi 1
erkeklere sesleniyorum:kendinize gelin yahu 2
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 2
Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin 4
mbwana samatta 1
corona için on günlük süre 3
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 4
çift kişilik yastık 1
kum fırtınası 1
eşinin aracına bomba düzeneği kuran psikopat 5
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak- İlan iptal edildi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam