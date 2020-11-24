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Doktor, yerli solunum cihazının üretimine katkı sağlıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım bölümünde görevli doktor Murat Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan yerli solunum cihazının üretimine katkı yapıyor.
 24 Kasım 2020 18:26
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Doktor, yerli solunum cihazının üretimine katkı sağlıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım bölümünde görevli doktor Murat Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan yerli solunum cihazının üretimine katkı yapıyor.

Elektronik mühendisi kardeşi Cemal Erdoğan ile 10 yıldır solunum cihazları üzerine çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Projeye Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının desteğiyle başladık. İlk hedefimiz 100 cihaz üretmekti fakat pandemi sürecinin başlamasıyla, Aselsan, Vestel gibi girişim ortaklarıyla beraber bu sayı ayda yaklaşık 3 bin oldu." dedi.

Erdoğan, cihazın gelişim aşamasındaki görevinin cihaz fonksiyonlarının algoritmasını düzenlemek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben hastaneler üzerinde kullanılan modların algoritmasını yazmaktı. Tıp ve medikal kısımlarda ve cihazın solunum algoritmalarında bulundum. Çevremizden güzel tepkiler alıyoruz. İnsan hayatına dokunmanın vermiş olduğu bir mutluluk var, her insana dokunmak onlara faydalı olmak istiyoruz. belki de bu dünyadaki misyonumuzda budur. Bu cihazlar genellikle ileri derecede solum yetmezliği bulunan hastalarda kullanılıyor ve faydalıda oluyor böyle bir çalışmaya katkıda bulunduğumuz için gururlu hissediyoruz."
Anadolu Ajansı
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